2011年にデビューし、数多くの映画やドラマ、CMなどに出演し活躍する、俳優の浜辺美波さん（25）。8月にはオランダ・アムステルダムで撮影がされた、約4年ぶりとなる写真集『25（ニジュウゴ）』（講談社）を発売するなど、多方面で活躍しています。

■オランダを選んだ理由「行かなそうな場所がいいなというのが一つあった」

――オランダで写真集の撮影を行った理由はなんですか？

候補地はいくつかあったんですけど、せっかくだから自分自身であんまり行ったことがなくて、行かなそうな場所がいいなというのが一つあったので、オランダは街並みがきれいだし、住んでいる人からも「すごくいい街だよ」って聞いたこともあったので、行ってみたいなと思って。しかも、オランダで写真集を撮ると“絶対にいいものになる”って教えていただいて、決めさせていただきました。

■浜辺美波を表す“4ピース”

今回、浜辺さんに“自身を表すキーワード”についてインタビューを実施。すると、浜辺さんにとって欠かせないものの存在や、最近特に好きになったものの存在などを明かしてくれました。

■欠かせないものは“睡眠”「お昼まで眠れちゃう」

――1つ目のピース【寝】

10代の頃ずっと眠たくて、睡眠って私には多分欠かせないものなんだなって思っていたんですけど、最近は夜の睡眠とか、移動中の睡眠の質をすごく大切にしていて、（質を）上げてから、あまり昼間は眠くならないようになって、結構寝ることを心がけています。

――休みの日は寝たいですか？

お昼まで寝ちゃうことが多いですね。夜も早めに寝るんですけど、お昼まで眠れちゃうので、それが幸せですね。本当に寝るのが好き。寝る時間、ベッドにいる時間が大好きです。

■愛犬とのエピソード「最近暑いので…」

――2つ目のピース【犬】

私がおうち帰ってからのプライベートの時間はほぼワンちゃんと一緒なので、幸せもたくさんワンちゃんからもらっているので、欠かせない存在だなと思います。

――最近の愛犬とのエピソードはありますか？

最近暑いので、お散歩も早い（時間）か夜遅くにしか行けないんですけど、外がこんなに暑いのを知らないのか？ っていうくらい元気で。“なんでお昼間にどこも連れていかないの？”みたいな顔をされるんですけど、外はもう“あなたが死んじゃうぐらい暑いんだよ”みたいな。すごく愛らしくて、何も知らないんだなーって思うとかわいいいです。

■続けていきたい“散歩”「だいたい夜帯が多いんですけど」

――3つ目のピース【散歩】

昨年の夏くらいから友人とお散歩をする習慣を続けていて、お散歩しながらお話もするんですよ。その時間がとてもリフレッシュになっていて、体もむくみにくくなったり、ちょっと筋肉ついたかなっていう感じがあったりして、これは続けていきたいなって思っているので、スケジュールとかが忙しくてできないと“あ〜散歩したい”ってなるので、欠かせないなって思います。

――どのくらいの時間、散歩するんですか？

1時間〜2時間くらいです。体調とか時間に合わせて変えてるんですけど、結構長めにお散歩してますね。だいたい夜帯が多いんですけど、夜あんまり人がいなくなってからだと、のびのびできるので楽しいです。

――同じ場所でも昼と夜で雰囲気が違いますよね？

全然違いますね。結構、見える範囲とかも違うので、それも楽しくて。スケジュール合わせて行くので、飽きずにやっています。続けていきたいです。

■夏だとズッキーニ「おいしいのでオススメです」

――4つ目のピース【野菜・鶏】

最後でいいのかわからないんですけど、迷って。他に何があるかな？って思ったら、本当に鶏肉と野菜が大好きで、他のものも食べるんですけど最近ずっとこれ食べてるなって思って、ちょっと4ピース目に苦し紛れで書きました。

――鶏肉が好きなのは体を絞るためですか？もともと好きだったんですか？

もともと好きなんですけど、最近特に好きで。お弁当で鮭・牛・豚・鶏ってあったら、鶏を選んじゃうくらい鶏が好きで。唐揚げも、もともと好きだったし、最近は鶏っていう存在が好きなんだと思って、食べていました。

――好きな野菜はなんですか？

野菜だとれんこんも好きだし、最近は夏だとズッキーニが好きです。（ズッキーニは）皮むきもしないでいいし、すごく調理が簡単で彩りももらえるし、おいしいのでオススメです。