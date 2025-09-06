Ý¯ºä46Æ£µÈ²ÆÎë¡¢¥¢¥·¥ó¥á¥È¥ê¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÇÈþ¸ª¥Á¥é¸«¤»¡ÚTGC2025A/W¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/06¡ÛÝ¯ºä46¤ÎÆ£µÈ²ÆÎë¤¬6Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè41²ó ¥Þ¥¤¥Ê¥Ó Åìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó 2025 AUTUMN/WINTER¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖTGC 2025 A/W¡×¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆ£µÈ²ÆÎë¡¢¥¢¥·¥ó¥á¥È¥ê¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÇÈþ¸ª¥Á¥é¸«¤»
¥¢¥·¥ó¥á¥È¥ê¡¼¤Ê¥°¥ì¡¼¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃå¤³¤Ê¤·¡¢¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Æ£µÈ¡£º¸¤Î¸ªÉôÊ¬¤ÏÂçÃÀ¤Ë³«¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¹õ¤Î¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤«¤éÈþ¤·¤¤¸ª¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖTGC¡×20¼þÇ¯¤ÎÁ´ÂÎ¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¶¦ÁÏ -co-creation¡¦co-produce-¡×¡£TGC¤¬Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤êÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¡Ö¶¦ÁÏ¡×¤ÎÎÏ¤ò¤µ¤é¤Ë¼¡¤Î20Ç¯¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¹þ¤á¤¿¡ÖBEYOND TOGETHER¡×¤¬º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ê¤ë¡£½Ð±é¼Ô¤Ï¤¢¤Î¡¢ÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¡¢ÃÓÅÄÈþÍ¥¡¢¹â¶¶Ê¸ºÈ¡¢Ãæ¾ò¤¢¤ä¤ß¡¢¤Ê¤´¤ß¤Ê¤É¡£ILLIT¡Ê¥¢¥¤¥ê¥Ã¥È¡Ë¤¬¥á¥¤¥ó¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡ÖTGC¡×½é½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤¹¤Û¤«¡¢GENERATIONS¡Ê¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡Ë¡¦FRUITS ZIPPER¡Ê¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¡Ë¤é¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡Æ£µÈ²ÆÎë¡¢¥¢¥·¥ó¥á¥È¥ê¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈÃå¤³¤Ê¤·
¢¡¡ÖTGC 2025 A/W¡×¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖBEYOND TOGETHER¡×
