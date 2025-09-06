「いい加減にしろ！」母に怒りをぶつけた息子、付きまといへの怒り｜僕とママの3mの距離【ママリ】

この作品は、もっち・女たちの体験談・漫画(@mocchi_kakei)さんのフォロワーさんの母と息子の親子関係の悩みを描いた実体験です。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『僕とママの3mの距離』第22話をごらんください。

初出社当日、ママはやはり太郎の後ろをついてきました。絶対についてこないように約束していたので、太郎の我慢がついに限界をこえてしまいます。そして、大声で「もうついてくるな！」とママに怒りをぶつけその場を立ち去りました。

©mocchi_kakei

©mocchi_kakei

©mocchi_kakei

©mocchi_kakei

©mocchi_kakei

©mocchi_kakei

©mocchi_kakei

©mocchi_kakei

©mocchi_kakei

結局ママは、太郎との約束を破り彼の後をついてきました。さすがの太郎も、これ以上我慢できないと思い、ママに怒りをぶつけて走って逃げました。しかし、時間が経ち落ち着いて考えると、ママへの申し訳なさを感じはじめます。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）