◆セプテンバーＳ、英Ｇ３（９月６日・英国、ケンプトンパーク競馬場・オールウェザー２４００メートル、稍重）

６頭立てで行われ、連覇を狙った英国のカルパナ（牝４歳、英・アンドリュー・ボールディング厩舎、父スタディオブマン）は単勝１倍台の支持を集めたが、２着に敗れた。６月のプリティポリーＳ（２着）以来、２戦ぶりにコリン・キーン騎手とのコンビ。父スタディオブマンはディープインパクト産駒で同馬はディープの孫娘にあたる。

カルパナは中団から進めて、絶好の手応えで最後の直線へ。外から脚を伸ばし、先に先頭に立ったジアヴェロット（牡６歳、英・マルコ・ボッティ厩舎、父マスタークラフツマン）に並びかけたが、かわすことはできず逆に突き放されてしまった。１馬身半差をつけられ、これで３戦連続の２着敗退。オイシン・マーフィー騎手が騎乗した昨年の香港ヴァーズの覇者が、５度目の重賞勝利を飾った。勝ち時計は２分３１秒１３。

カルパナは凱旋門賞の前売りオッズで複数のブックメーカーが１番人気に推していたが、今回の結果を受けてウィリアムヒルでは３番人気（１２倍）に後退した。オークス３冠のミニーホーク（牝３歳、愛・Ａオブライエン厩舎、父フランケル＝追加登録が必要）、ナッソーＳでＧ１連勝を決めたワール（牝３歳、愛・エイダン・オブライエン厩舎、父ウートンバセット＝追加登録が必要）の２頭が、５・５倍で１番人気タイ。日本から北村友一騎手で参戦が発表されたクロワデュノール（牡３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）が１５倍で４番人気となっている。

あす、９月７日には凱旋門賞の前哨戦のフォワ賞・Ｇ２、ニエル賞・Ｇ２、ヴェルメイユ賞・Ｇ１がパリロンシャン競馬場で行われる。フォワ賞には日本馬のビザンチンドリーム（牡４歳、栗東・坂口智康厩舎、父エピファネイア）が出走する。日曜の結果を受け、勢力図の変化に注目が集まる。