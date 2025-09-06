「お礼するのは当然」同僚の指摘をきっかけに考えを改めた友人【ママリ】
この漫画は、主人公・すみれさんが友人との価値観の違いに気づき、その後疎遠になったお話です。育った環境によって「常識のズレ」が生じるのは当然です。しかし、そのなかでもお互いが気持ちよく過ごせるにはどうすれば良いのか考えるきっかけになる作品です。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『ガソリン代どうする？』第21話をごらんください。
友人は、同僚たちの言葉で「自分は運転する人への配慮が欠けていた」と気づいたようですね。知らない土地を走るときのストレスや長時間運転したときの疲労などは、運転しない人には想像が難しいかもしれませんね。
すみれさんは友人との旅行では、いつも車を出していました。しかし、友人はお礼もなく当たり前という態度です。ある日、友人のひとりは同僚と日帰り旅行にいきます。後日、同僚たちから車を出した人へのお礼を提案されました。しかし「ガソリン代も支払ったので、お礼は不要」と言う友人に対して、同僚たちはどのように答えるのでしょうか？
友人は同僚との旅行が、今までの言動を反省するきっかけになったようです。
記事作成: ママリ編集部
（配信元: ママリ）