女優の飯豊まりえ（27）が6日、TBSラジオ「藤田ニコルのニコニチ」（土曜夜9・00）にゲスト出演。パーソナリティーの藤田ニコル（27）とともに二コラモデル時代に食べていた超豪華弁当の思い出を語った。

雑誌「二コラ」で専属モデルを務めていた2人。学業と両立していたため、撮影は土日だけだったといい、飯豊は「だいたい叙々苑弁当が出て来るんだよね」と高級焼肉店の弁当が現場で出ていたことを明かした。藤田も「凄くない?中学生だよ」と興奮気味に振り返り、「それが楽しみで楽しみで」となつかしんだ。

「こんなこと言えないけどさ、叙々苑食べれないよって言ってた時期とかもあったもん。叙々苑、飽きたみたいなさ…」と飯豊は衝撃告白。藤田は「最悪」と突っ込みつつも、土日毎週叙々苑弁当だったことを振り返り、「あったかもね」と同調した。

「今はめったに食べられない、本当に貴重」（飯豊）、「今見たら叙々苑ですかってなる」（藤田）など、叙々苑弁当のありがたさをかみしめる2人。藤田が「土日だけだから予算がここにカッと入れられたんだろうね。雑誌も売れてた時代じゃん」と冷静に分析する場面もあった。

飯豊は当時、藤田がダイエットしていたことにも言及。「“まりえ、私この一切れしか食べないから”って言って、きっつみたいな。“一口、ほら、おいしいよ”とか言って。かわいそうだった、本当」と藤田が焼肉を一切れしか食べない姿を見守ったことを打ち明けた。

中学生で知識もなく無理なダイエットをしていたことに触れつつ、藤田は「今はいっぱい食べられてる。もりもりご飯でトレーニング」と健康体を強調していた。