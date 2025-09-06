【MLB】オリオールズ2ー1ドジャース（9月5日・日本時間6日／ボルティモア）

【映像】大谷、エグいタッチ→打者走者が“悶絶”

9月5日（日本時間9月6日）に行われたボルティモア・オリオールズ対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、ドジャース・大谷翔平が打者走者をタッチアウトにした場面が話題となっている。

3回裏・1死走者なしの場面で迎えた9番コビー・メヨに対して大谷は、カウント1-2からの4球目、真ん中低め、142km/hのスライダーを打たせて、一塁側のファウルゾーンへと転がる当たり損ねの一打に。しかしこの打球、一度ファウルゾーン側に出てから、再びラインをまたいで内へと戻ってきたことから、打者走者のメヨは慌てて走りはじめることに。

しかし、大谷はこの状況に慌てることなくマウンドを駆け下り、すぐさま打球に追いつくと拾い上げ、そこへ走ってきたメヨにそのままタッチ。その際、最短距離でタッチに行った結果、たまたまメヨの股間付近へのタッチとなったことから、メヨはタッチアウトとなった後に、思わず股間に手を伸ばしながら痛そうな表情を見せることとなった。こうしたメヨの“いろいろとツイてない打席”と、大谷の見事なフィールディングに、ファンからは「エグいな」「これは災難w」「なんでこんなところにw」「めっちゃ痛そう」「笑ってしまった」「珍プレー行き」といった様々な反響が巻き起こることに。

なお、この日の大谷は、タイラー・グラスノーの“代役”としての緊急登板であったものの3回2/3・70球を投げて被安打3、奪三振5の無失点ピッチング。体調を心配する声が少なくなかったなかで、投打に全力プレーを披露し、ファンを安堵させることとなった。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）