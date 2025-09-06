¡Ö¥Ó¥¸¥å¤¨¤°¤¹¤®¡× À¸¸«°¦ÎÜ¡¢¡ÉÂç¿Í¥â¡¼¥É¡É¤«¤é°ìÅ¾¥·¥ó¥×¥ë¥³¡¼¥Ç¤âÈ¿¶Á¡Ö¼óÄ¹¤¯¤Æ¤¤ì¤¤¡×¡Ö´é¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤¡×
¡¡¡È¤á¤ë¤ë¡É¤³¤ÈÇÐÍ¥¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎÀ¸¸«°¦ÎÜ¤¬9·î6Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè41²ó ¥Þ¥¤¥Ê¥Ó Åìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó 2025 AUTUMN/WINTER¡×¡Ê°Ê²¼¡¢TGC¡Ë¤Ë½Ð±é¡£°áÁõ¤Î¾å¤«¤é¤Ç¤â¤ï¤«¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö´é¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤¡×À¸¸«°¦ÎÜ¤ÎÈ´·²¥¹¥¿¥¤¥ë
¡¡TGC¤â¸åÈ¾¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤Ã¤¿¡Öyutori STAGE¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿À¸¸«¡£Çò¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¤Ë¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥¸¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥Ñ¡¼¥«¡¼¤È¥Ñ¥ó¥Ä¤È¤¤¤¦¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹´¶¤Î¤¢¤ë¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¤½¤Î¾å¤Ë¥¢¥¤¥Ü¥ê¡¼¤Î¥·¥ç¡¼¥È¾æ¥À¥¦¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤ê¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¤âÀöÎý¤µ¤ì¤¿¡¢¥È¥ì¥ó¥É´¶¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ëÊ·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö¼óÄ¹¤¯¤Æ¤¤ì¤¤¡×¡Ö´é¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤¡×
¡¡¤½¤ÎÁ°¤Ë¤ÏÀÖ¤Î¥ì¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤ê¡¢¥¥å¡¼¥È¤µ¤ÏÉõ°õ¤·¤¿¡ÈÂç¿Í¥â¡¼¥É¡É¤Ç¤ÎÅÐ¾ì¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤¤¤¤¡×¤ÎÈ¿±þ¤¬»ëÄ°¼Ô¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¡Ö¤á¤ë¤ë¥ì¥Ù¥Á¡×¡Ö¤Ï¤À¤¤ì¤¤¡×¡Ö¥Ó¥¸¥å¤¨¤°¤¹¤®¡×¡Ö¼óÄ¹¤¯¤Æ¤¤ì¤¤¡×¡Ö´é¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¸¸«¤Ï2002Ç¯3·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£¾®³Ø´Û¡ØCanCam¡Ù¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¡£2022Ç¯7·î¤Ë¤Ï¡Ø¥â¥¨¥«¥ì¤Ï¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¡Ù¤Ë¥Ò¥í¥¤¥ó¤È¤·¤Æ±Ç²è½é½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Æ±ºîÉÊ¤Ë¤ÆÂè46²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡Ø¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ¡Ù¤ò¼õ¾Þ¡£2024Ç¯¡¢TBS·Ï²ÐÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¤¯¤ë¤ê¡ÁÃ¯¤¬»ä¤ÈÎø¤ò¤·¤¿¡©¡Á¡Ù¤ÇGPÂÓÏ¢Â³¥É¥é¥ÞÃ±ÆÈ½é¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡£¿ô¡¹¤Î´ë¶ÈCM¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥É¥é¥Þ¤Î¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É½÷Í¥¤äÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡TGC¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤òÀ¤³¦¤Ø¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë2005Ç¯8·î¤«¤éÇ¯2²ó³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë»Ë¾åºÇÂçµé¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¡£º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖBEYOND TOGETHER¡×¤Ç¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£MC¤ÏEXIT¤ÈÏÉ¸«ÎèÆà¡£Ãæ¾ò¤¢¤ä¤ß¤äÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¡¢»°µÈºÌ²Ö¤Û¤«¡¢¥é¥¤¥Ö¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆILLIT¡¢FRUITS ZIPPER¡¢ME:I¤Ê¤É¤â½Ð±é¡£¡Ê¡ØÂè41²ó ¥Þ¥¤¥Ê¥Ó Åìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó 2025 AUTUMN/WINTER¡Ù¡¿ABEMA SPECIAL¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë