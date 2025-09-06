「阪神４−１広島」（６日、甲子園球場）

広島が２戦連続の逆転負けで３連敗を喫した。借金は今季ワーストタイの「１１」に到達した。

打線は初回にモンテロの適時打で１点を先制。前日の試合と同様に初回に１点を奪ったが、二回以降は好機をつくりながらも逸機を連発。四回２死満塁では小園が遊飛に倒れて、制球が安定していなかった相手先発・門別を仕留めきることができなかった。

先発・常広も徐々に重苦しい展開にハマっていき、四回に佐藤輝に同点適時打を献上。六回には森下に勝ち越しの適時打を浴びて、六回途中３安打ながら３失点（自責点１）で降板し、自身２連敗となった。

守備面も不安定さを露呈し、四回は１死から中野のゴロを一塁手・モンテロが後逸し、失点につながった。１−２の六回２死満塁では正面のゴロを三塁手・佐々木が後ろにそらして、痛恨の適時失策となった。

打てず守れずでの敗戦。優勝目前の首位・阪神との力の差を感じさせるカード負け越しとなった。これで借金は今季ワーストタイの１１。勝てば４位再浮上だったが、現状を打破するには至らず、ＣＳ進出が遠のく１敗となった。