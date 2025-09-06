¡Ö¶É¤â»þÂå¤âÄ¶¤¨¤¿¡×¤¢¤ó¤Ñ¤ó½÷Í¥¡¢°¤Éô¥µ¥À¥ò¤ò³ÎÊÝ2¥·¥ç¥Ã¥Èà¤Õ¤Æ¤Û¤ÉáÈ¯¸À¤ËÈóÆñ¥´¡¼¥´¡¼!?¡Ö¸µ¿Æ»Ò!¡×¡Ö½ã»Ò¤Á¤ç¤Ã¤Èº®¤¶¤Ã¤Æ¤ë¡×
¡Ö¤Õ¤Æ¤Û¤É»×¤¤½Ð¤·¤Á¤ã¤¦¤è¡×
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×Æâ¤ÇÉÔÅ¬ÀÚÈ¯¸À!?¡¡ÇÐÍ¥¤Î°¤Éô¥µ¥À¥ò¤¬¶¦±é½÷Í¥¤Ëà³ÎÊÝá¤µ¤ì¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡°¤Éô¤Î¼ê¤ò¥¬¥Ã¥Á¥êÄÏ¤ó¤Ç¡¢¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï²Ï¹çÍ¥¼Â¡£¥É¥é¥Þ¸ø¼°X¤¬5ÆüÊüÁ÷²ó¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¡ÖÆ¨¤¬¤µ¤ó¤Ç¡¢¥ä¥à¤ª¤ó¤Á¤ã¤ó¡ª¡×¤ÈÂê¤·¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Êª¸ì¤Ï¡¢Ä¹¤é¤¯¾ÃÂ©¤¬ÉÔÌÀ¤À¤Ã¤¿¥ä¥à¤ª¤ó¤Á¤ã¤ó¤³¤È¡¢²°Â¼ÁðµÈ(°¤Éô)¤¬¥Ò¥í¥¤¥óŽ¥Ìø°æ¤Î¤Ö(º£ÅÄÈþºù)¤ÎËåŽ¥Ä«ÅÄÍö»Ò(²Ï¹ç)¤Ë¸«¤Ä¤«¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢Ìø°æ²È¤ÇÄ«ÅÄ²È¤ÎÌÌ¡¹¡¢¤Î¤Ö¤ÎÊìŽ¥±©Â¿»Ò(¹¾¸ý¤Î¤ê¤³)¡¢¤Î¤Ö¤Î²¼¤ÎËåŽ¥¥á¥¤¥³(¸¶ºÚÇµ²Ú)¤È¥ä¥à¤ª¤ó¤Á¤ã¤ó¤ÏºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤¹¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤³¤ÇàÉÔÅ¬ÀÚÈ¯¸Àá¤¬¡£
¡¡¥ä¥à¤ª¤ó¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ö¤·¤«¤·¡¢¤¢¤ì¤À¤Ê¡£¤ªÁ°¤éÁ´°÷Ï·¤±¤¿¤Ê¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ä¤È¡¢½÷À¿Ø¤¬°ìÀÆ¤ËÈóÆñ¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Î¤Ö¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤½¤Î¸À¤¤Êý¤Ï!¡×
¡¡Íö»Ò¡Ö¥ì¥Ç¥£¤Ë¼ºÎé¤ä¤¡×
¡¡¥á¥¤¥³¡Ö¥ä¥à¤ª¤ó¤Á¤ã¤ó¤â¿Í¤Î¤³¤È¸À¤¨¤ó¤Ç¡×
¡¡±©Â¿»Ò¡Ö¶À¸«¤Þ¤¹¡©¡×
¡¡¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥ä¥à¤ª¤ó¤Á¤ã¤ó¤Ï°ì¿Í°ì¿Í¤Ë¡Ö¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¼Õ¤ë¤È¤¤¤¦¥æ¡¼¥â¥¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥·¡¼¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°¤Éô¤È²Ï¹ç¤Ï2024Ç¯¤ËÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿TBS¥É¥é¥Þ¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ë!¡×¤Ç¿Æ»Ò¤ò±é¤¸¤¿¡£¼ç¿Í¸øŽ¥¾®Àî»ÔÏº(°¤Éô)¤È½ã»Ò(²Ï¹ç)¤ÎàºÆ²ñá2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¸µ¿Æ»Ò!¡×¡Ö¶É¤â»þÂå¤âÄ¶¤¨¤Æ¤´³èÌö¤Î¤ªÆó¿Í¡ª¡×¡Ö¤Õ¤Æ¤Û¤É¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¡ÖÍö»Ò¤Ê¤Î¤«½ã»Ò¤Ê¤Î¤«¤Á¤ç¤Ã¤Èº®¤¶¤Ã¤Æ¤ë¤¾(¾Ð)¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¥¯¡¼¥ë¤ÊÍö»Ò¤¬ÊÑ¤ï¤ëµ÷Î¥´¶¡£¤Õ¤Æ¤Û¤É»×¤¤½Ð¤·¤Á¤ã¤¦¤è¡×¡Ö¤³¤Î»þ¤ÎÍö»Ò¤µ¤ó¤Î´é¤Ï¡¢½ã»Ò¤Ç¤¹¤Í¾Ð¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤ÏÌ¡²è²ÈŽ¥¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¤ÈÄª¤µ¤óÉ×ÉØ¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¡£NHKÁí¹ç(Ëè½µ·î¡ÁÅÚÍË¸áÁ°8»þ)¤Ê¤É¤ÇÊüÁ÷Ãæ¡£NHK¥×¥é¥¹¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤â»ëÄ°¤Ç¤¤ë¡£