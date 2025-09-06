俳優の二階堂ふみさん（30）が6日、自身が出演する映画『遠い山なみの光』の公開記念舞台挨拶に登場。今も忘れられない記憶を明かしました。

8月10日にメイプル超合金・カズレーザーさん（41）との結婚を発表した二階堂さんにとって、今回が結婚発表後、初の公の場。娘役の鈴木碧桜さん（10）から映画公開をお祝いする花束を受け取ると、笑顔を見せました。

さらに、緊張した様子の鈴木さんに「緊張してる？（鈴木さんは）初めての舞台挨拶みたいで。緊張してるんだよね？」と声をかけた二階堂さん。鈴木さんが「すごい心臓がバクバクする」とうなずくと、二階堂さんは「でも、みなさん（観客）優しい顔で見てくださってるから」と優しく元気づけました。

また、“記憶”にまつわる映画のストーリーにちなんで、“忘れられない記憶”について聞かれた二階堂さんは「高校の時の修学旅行が長崎だったんですよ。自由時間で、それぞれ好きなところに行けるので、長崎の街を私も歩いたんですけど。ひとつひとつが、そこに住んでいる方々の生活と歴史をすごく感じる街並みで。それがすごく忘れられない思い出ですね」と、映画の舞台でもある長崎県の思い出を明かしました。

続けて「友達とかいっぱいいたんですけど、“私一人でお散歩しようかな”って言って。“この作品のご縁がそこで始まっていたのかも”っていうふうに思います」と話しました。