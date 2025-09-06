もーりーしゅーと、長髪＆クールスタイルで魅了 ランウェイトップでWATWINGポーズも【TGC2025A/W】
【モデルプレス＝2025/09/06】兄弟インフルエンサー・もーりー（森英寿）としゅーと（森愁斗）が6日、さいたまスーパーアリーナにて開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」（以下、「TGC 2025 A/W」）に出演した。
【写真】もーりーしゅーと、クールにランウェイ
もーりーはスカルプリントがはいったTシャツにダウンを着こなし。しゅーとは、ベストジャケットにグレーのトップスを合わせたクールなスタイリングを披露した。
この日は、SHOOTが出演しているTBS系ドラマ「君の花になる」（2022年）内のボーイズグループ・8LOOMのメンバー7人のうち6人が出演していることで話題に。ダンスボーカルグループ・WATWING（ワトウィン）の八村倫太郎は惜しくも参加できなかったが、2人はランウェイでWATWINGのポーズを決め、観客を喜ばせていた。
「TGC」20周年の全体テーマは「共創 -co-creation・co-produce-」。TGCが長きにわたり築いてきた「共創」の力をさらに次の20年へと導いていくというメッセージを込めた「BEYOND TOGETHER」が今回のテーマとなる。出演者はあの、池田エライザ、池田美優、高橋文哉、中条あやみ、なごみなど。ILLIT（アイリット）がメインアーティストとして「TGC」初出演を果たすほか、GENERATIONS（ジェネレーションズ）・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）らによるライブパフォーマンスも展開された。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】もーりーしゅーと、クールにランウェイ
◆もーりーしゅーと、ランウェイトップでWATWINGポーズ
もーりーはスカルプリントがはいったTシャツにダウンを着こなし。しゅーとは、ベストジャケットにグレーのトップスを合わせたクールなスタイリングを披露した。
◆「TGC 2025 A/W」テーマは「BEYOND TOGETHER」
「TGC」20周年の全体テーマは「共創 -co-creation・co-produce-」。TGCが長きにわたり築いてきた「共創」の力をさらに次の20年へと導いていくというメッセージを込めた「BEYOND TOGETHER」が今回のテーマとなる。出演者はあの、池田エライザ、池田美優、高橋文哉、中条あやみ、なごみなど。ILLIT（アイリット）がメインアーティストとして「TGC」初出演を果たすほか、GENERATIONS（ジェネレーションズ）・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）らによるライブパフォーマンスも展開された。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】