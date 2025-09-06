NOA、金髪姿に歓声上がる ピンク×ブルーコーデで登場【TGC2025A/W】
【モデルプレス＝2025/09/06】アーティストのNOAが6日、さいたまスーパーアリーナにて開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」（以下、「TGC 2025 A/W」）に出演した。
【写真】NOA、雰囲気ガラリの金髪姿
染めたばかりの金髪姿のNOAが登場すると、客席からは大きな歓声が。ピンクのシャツと襟元に異素材が使われた淡いブルーのジャケットを着用し、スタイルの良さを際立てた。
「TGC」20周年の全体テーマは「共創 -co-creation・co-produce-」。TGCが長きにわたり築いてきた「共創」の力をさらに次の20年へと導いていくというメッセージを込めた「BEYOND TOGETHER」が今回のテーマとなる。出演者はあの、池田エライザ、池田美優、高橋文哉、中条あやみ、なごみなど。ILLIT（アイリット）がメインアーティストとして「TGC」初出演を果たしたほか、GENERATIONS（ジェネレーションズ）・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）らによるライブパフォーマンスも展開された。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】NOA、雰囲気ガラリの金髪姿
◆NOA、ピンク×ブルーコーデで登場
染めたばかりの金髪姿のNOAが登場すると、客席からは大きな歓声が。ピンクのシャツと襟元に異素材が使われた淡いブルーのジャケットを着用し、スタイルの良さを際立てた。
◆「TGC 2025 A/W」テーマは「BEYOND TOGETHER」
「TGC」20周年の全体テーマは「共創 -co-creation・co-produce-」。TGCが長きにわたり築いてきた「共創」の力をさらに次の20年へと導いていくというメッセージを込めた「BEYOND TOGETHER」が今回のテーマとなる。出演者はあの、池田エライザ、池田美優、高橋文哉、中条あやみ、なごみなど。ILLIT（アイリット）がメインアーティストとして「TGC」初出演を果たしたほか、GENERATIONS（ジェネレーションズ）・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）らによるライブパフォーマンスも展開された。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】