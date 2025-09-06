¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×Àé¿ÒÌò¡¦ÃæÂô¸µµª¡¢¥ê¥à¥ì¥¹¡ß¥ª¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¥À¡¼¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¡ÚTGC2025A/W¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/06¡ÛÇÐÍ¥¤ÎÃæÂô¸µµª¤¬6Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè41²ó ¥Þ¥¤¥Ê¥Ó Åìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó 2025 AUTUMN/WINTER¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖTGC 2025 A/W¡×¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×Àé¿ÒÌòÇÐÍ¥¡¢Ê·°Ïµ¤°ìÊÑ¤Î¥À¡¼¥¯¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°
¶»¸µ¤ËÂç¤¤Ê¥í¥´¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Î¡¼¥«¥é¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¿È¤òÊñ¤ßÅÐ¾ì¤·¤¿ÃæÂô¡£¥ì¥ó¥º¤¬Âç¤¤Ê¥ê¥à¥ì¥¹¥á¥¬¥Í¤ò³Ý¤±È±¤ò¥ª¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ç¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¡ÊNHKÁí¹ç¡¦Ëè½µ·î¡ÁÅÚ¤¢¤µ8»þ¡Á¤Û¤«¡Ë¤Ç±é¤¸¤¿Àé¿Ò¤Î¹¥ÀÄÇ¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤«¤é°ìÅ¾¡¢¥À¡¼¥¯¤Ê¥ª¡¼¥é¤òÅ»¤Ã¤¿¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡ÖTGC¡×20¼þÇ¯¤ÎÁ´ÂÎ¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¶¦ÁÏ -co-creation¡¦co-produce-¡×¡£TGC¤¬Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤êÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¡Ö¶¦ÁÏ¡×¤ÎÎÏ¤ò¤µ¤é¤Ë¼¡¤Î20Ç¯¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¹þ¤á¤¿¡ÖBEYOND TOGETHER¡×¤¬º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ê¤ë¡£½Ð±é¼Ô¤Ï¤¢¤Î¡¢ÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¡¢ÃÓÅÄÈþÍ¥¡¢¹â¶¶Ê¸ºÈ¡¢Ãæ¾ò¤¢¤ä¤ß¡¢¤Ê¤´¤ß¤Ê¤É¡£ILLIT¡Ê¥¢¥¤¥ê¥Ã¥È¡Ë¤¬¥á¥¤¥ó¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡ÖTGC¡×½é½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Û¤«¡¢GENERATIONS¡Ê¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡Ë¡¦FRUITS ZIPPER¡Ê¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¡Ë¤é¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×Àé¿ÒÌòÇÐÍ¥¡¢Ê·°Ïµ¤°ìÊÑ¤Î¥À¡¼¥¯¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°
¢¡ÃæÂô¸µµª¡¢¥ê¥à¥ì¥¹¡ß¥ª¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¥À¡¼¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤
¶»¸µ¤ËÂç¤¤Ê¥í¥´¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Î¡¼¥«¥é¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¿È¤òÊñ¤ßÅÐ¾ì¤·¤¿ÃæÂô¡£¥ì¥ó¥º¤¬Âç¤¤Ê¥ê¥à¥ì¥¹¥á¥¬¥Í¤ò³Ý¤±È±¤ò¥ª¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ç¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¡ÊNHKÁí¹ç¡¦Ëè½µ·î¡ÁÅÚ¤¢¤µ8»þ¡Á¤Û¤«¡Ë¤Ç±é¤¸¤¿Àé¿Ò¤Î¹¥ÀÄÇ¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤«¤é°ìÅ¾¡¢¥À¡¼¥¯¤Ê¥ª¡¼¥é¤òÅ»¤Ã¤¿¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤ò¸«¤»¤¿¡£
¢¡¡ÖTGC 2025 A/W¡×¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖBEYOND TOGETHER¡×
¡ÖTGC¡×20¼þÇ¯¤ÎÁ´ÂÎ¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¶¦ÁÏ -co-creation¡¦co-produce-¡×¡£TGC¤¬Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤êÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¡Ö¶¦ÁÏ¡×¤ÎÎÏ¤ò¤µ¤é¤Ë¼¡¤Î20Ç¯¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¹þ¤á¤¿¡ÖBEYOND TOGETHER¡×¤¬º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ê¤ë¡£½Ð±é¼Ô¤Ï¤¢¤Î¡¢ÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¡¢ÃÓÅÄÈþÍ¥¡¢¹â¶¶Ê¸ºÈ¡¢Ãæ¾ò¤¢¤ä¤ß¡¢¤Ê¤´¤ß¤Ê¤É¡£ILLIT¡Ê¥¢¥¤¥ê¥Ã¥È¡Ë¤¬¥á¥¤¥ó¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡ÖTGC¡×½é½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Û¤«¡¢GENERATIONS¡Ê¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡Ë¡¦FRUITS ZIPPER¡Ê¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¡Ë¤é¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û