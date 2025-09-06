¤Ò¤È¤ê¤Çºî¤Ã¤¿¤·¤ª¤ê¤òºþ¤êÄ¾¤·!?¡¡¼«¶È¼«ÆÀ¤À¤«¤é¥Õ¥©¥í¡¼¤ÏÉÔÍ×¤«¡Ä¡Ú»ä¤¿¤Á¤ÎÏ¢Íí·¸¤µ¤ó Vol.16¡Û
¢¨¤³¤Î¤ªÏÃ¤Ïºî¼Ô¥Ä¥à¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤â¤È¤ËµÓ¿§¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
Æ±¤¸ÍÄÃÕ±à¤Î¥Ð¥¹Ää¤ò»È¤¦¥ï¡¼¥Þ¥Þ¡¦ÇòÅÄ¤µ¤ó¤«¤é¡¢¡ÖÆ¯¤¤Ê¤¬¤éÏ¢Íí·¸¤ò¤ä¤ë¤Î¤Ï¤·¤ó¤É¤¤¡×¤ÈÁêÃÌ¤µ¤ì¤¿Àì¶È¼çÉØ¡¦¹õÌÚ¤µ¤ó¡£ºòÇ¯¡¢Æ±¤¸·¸¤òÃ´Åö¤·¤¿¹õÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÀì¶È¼çÉØ¤À¤«¤éÂå¤ï¤ê¤Ë¤ä¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¡Ä¤Ã¤Æ¤³¤È¡©¡×¤È²×Î©¤Á¡¢¡Ö¥ï¡¼¥Þ¥Þ¤Î²£Ë½¤À¡×¤È°ì³å¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤ËÇòÅÄ¤µ¤ó¤¬¡Ö¤½¤â¤½¤âÏ¢Íí·¸¤Ã¤ÆÉ¬Í×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡×¤È¸À¤¤½Ð¤¹¤È¡¢¹õÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¤¤¤²Ã¸º¤Ë¤·¤Æ¡ª¡×¤È¥Ö¥Á¥®¥ì¡£¡Ö¤Õ¤À¤ó¤«¤éÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼«Ê¬¤ò¸«²¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È´¶¤¸¡¢Â¾¤Î¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Ë¤âº£Æü¤Î½ÐÍè»ö¤ò¶¦Í¤¹¤ë¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¹õÌÚ¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤Ë¼¡¡¹¤È¶¦´¶¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬ÇòÅÄ¤µ¤ó¤ò´°Á´Ìµ»ë¡£¸«¤«¤Í¤¿¹õÌÚ¤µ¤ó¤¬°§»¢¤·¤Æ¤â¡¢º£ÅÙ¤ÏÇòÅÄ¤µ¤ó¤Ë¥¹¥ë¡¼¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É´Ø·¸À¤Ï°²½¤¹¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¡Ä¡£
¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤¤¤¸¤á¤Î¤¤Ã¤«¤±¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤Ï¹õÌÚ¤µ¤ó¤Ê¤Ï¤º¡£¡Ö¤Á¤Ã¤È¤â²Ä°¥¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤À¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡£
°ìÅÙ¡¢¹õÌÚ¤µ¤ó¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢·¸¤â¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇòÅÄ¤µ¤ó¡£¤É¤¦¤Ë¤«¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤Æ¤¢¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡©
(¥Ä¥à¥Þ¥Þ)