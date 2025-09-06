¡Ö¤³¤ì¤ÇÆ²¡¹¤ÈÉÕ¤¹ç¤¨¤ë¡×Áê»×Áê°¦¤À¤È»×¤¤¹þ¤àÃË¤Ë¡¢¤«¤±¤é¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤¬¤Ê¤¤¡Ä¡ÚÍ¥¤·¤¤É×¤È¤½¤ÎÆ±Î½ Vol.144¡Û
¢¨¤³¤Î¤ªÏÃ¤Ïºî¼Ô¥¹¥º¤µ¤ó¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤â¤È¤ËµÓ¿§¤ò²Ã¤¨ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
ÁðÂÀ¤ÏÆ±Î½¡¦¶Ü¤È¤Î¿ÆÌ©¤Ê´Ø·¸¤òµ¿¤ï¤ì¡¢É×ÉØ¤Î´Ö¤Ë¿¼¤¤¹Â¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤Ë´Ø·¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÏÆ£»Þ¤È¶Ü¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶Ü¤ÎÉ×¡¦Ï¡ÅÍ¤¬Ë½Ïª¡£¤ä¤¬¤ÆÆ£»Þ¤ÎºÊ¤Ë¤â¤³¤Î»ö¼Â¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¡¢·ãÅÜ¤·¤¿ºÊ¤ÏÎ¥º§¤òÀë¸À¤·¡¢2¿Í¤Ë°Ö¼ÕÎÁ¤òÀÁµá¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¡Ö²¿¤âÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤¹¶Ü¤ËÂÐ¤·¡¢Æ£»Þ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ç°ì½ï¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¶Ü¤Ë¤½¤Îµ¤¤Ï°ìÀÚ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¸å¡¢ËÜÉôÄ¹¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤¿¶Ü¤Ï¡¢Æ£»Þ¤Ë¤·¤Ä¤³¤¯Ç÷¤é¤ì¤ÆÃÇ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¼çÄ¥¤·¡¢ËÜÉôÄ¹¤Ï½èÊ¬¤ËÇº¤ß¤Ê¤¬¤éÁðÂÀ¤Ë¤âÁêÃÌ¤ò»ý¤Á¤«¤±¤Þ¤¹¡£
¢£Æ£»Þ¤ÏÁðÂÀ¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Ä
¢£Àµ¡¹Æ²¡¹¤ÈÉÕ¤¹ç¤¨¤ë¤ÈÁ°¸þ¤¤ÊÈ¯¸À¡Ä!?
µ¢¤êÆ»¡¢ÁðÂÀ¤ÏÆ£»Þ¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Æ£»Þ¤Ï¡¢ºÊ¤Ë400Ëü±ß¡¢¶Ü¤ÎÉ×¤Ë200Ëü±ß¤Î°Ö¼ÕÎÁ¤ò»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¡Ö¤ª¸ß¤¤Î¥º§¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÏÆ²¡¹¤È¶Ü¤ÈÉÕ¤¹ç¤¨¤ë¡×¤È¡¢¤É¤³¤«À²¤ì¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ëÆ£»Þ¡£
¤½¤ÎÌµ¼Ùµ¤¤È¤â¼è¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤Ë¡¢ÁðÂÀ¤ÏÊÖ¤¹¸ÀÍÕ¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤º¡¢¤¿¤ÀÌÛ¤Ã¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¯¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
(¥¹¥º)