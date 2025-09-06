アニメ「Go！プリンセスプリキュア」天ノ川きらら／キュアトゥインクル役などで知られる声優の山村響が5日、X（旧ツイッター）を更新。生成AIナレーションとして自身の声を無断で使用している動画を発見したことを明かした。

問題の動画については、すでに事務所を通じて対応しているという。「どこをどう聞いても自分の声。だけど明らかに自分ではない、読んだこともない文章を自分の声が読んでいる。私の知らないところで」とショックを示して、「ネット上などで手軽に聞ける音声を元に無断でAIに学習させ、それを無料で提供しているサービスが明らかに存在している」とAIを取り巻く現状を推察した。

山村は、「もし使用する立場になったとしても、それがきちんと正しいルートで使用できるようになっているものなのか、しっかり見極めて使わないといけないなと感じました」と生成AIについてつづり、「悲しいな。AIを悪用するんじゃなくて、正しい方法でみんなが幸せになれるように使うことは出来ないのかな。悲しい思いをしている人がきっと沢山います」と嘆いている。