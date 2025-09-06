¡ÚU18¥È¥Ã¥×¥êー¥°½÷»Ò¡Û´ôÉì½÷»Ò¤¬¥¤¥ó¥Ï¥¤½÷²¦¤Îºù²Ö³Ø±à¤Ë¾¡Íø¡Ä¹Ò¶õËÌ³¤Æ»¤â½éÇòÀ±¡Ú9·î6Æü·ë²Ì¡Û
¡¡9·î6Æü¡¢Æü´Ä¥¢¥êー¥ÊÆÊÌÚ¤Ë¤Æ¡ÖU18ÆüÀ¶¿©ÉÊ¥È¥Ã¥×¥êー¥°2025¡×½÷»Ò¤Î2»î¹ç¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥È¥Ã¥×¥êー¥°½é»²²Ã¤È¤Ê¤ëÆüËÜ¹Ò¶õ¹â¹»ËÌ³¤Æ»¤Ï·ÄÀ¿¹â¹»¤ÈÂÐÀï¡£Âè1¥¯¥©ー¥¿ー¤³¤½¥¿ー¥ó¥ªー¥Ðー¤¬¤«¤µ¤ß¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤òÇØÉé¤¦¤â¡¢Âè2¥¯¥©ー¥¿ー¤Ë·ÄÀ¿¤ÎÆÀÅÀ¤ò6ÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ°ìµ¤¤ËµÕÅ¾¡£Âè3¥¯¥©ー¥¿ー½ªÈ×¤Ë3ÅÀº¹¤Þ¤ÇÇ÷¤é¤ì¤ë¤â¡¢ºÇ¸å¤Î10Ê¬´Ö¤ÇºÆ¤ÓÆÍ¤Êü¤·¡¢ºÇ½ª¥¹¥³¥¢70－59¤Ç¹Ò¶õËÌ³¤Æ»¤¬Âç²ñ½é¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡¹Ò¶õËÌ³¤Æ»¤Ï°Ã¸¶Í¼Ó¤¬18ÆÀÅÀ7¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¡¢±§ÅÔÎë¡¹Æà¤ÈÃæÂ¼Àôºé¤¬¤È¤â¤Ë17ÆÀÅÀ¤òµó¤²¡¢¥Õ¥¡¥È¥¥¥Þ¥¿ ¥«¥Þ¥é¤Ï13ÆÀÅÀ16¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ò¥Þー¥¯¤·¤¿¡£°ìÊý¤Î·ÄÀ¿¤Ïß·ÅÄ¼ùÆà¤È¥Õ¥§¥¤¥Ð ¥Ø¥ó¥êー¤¬15ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤ë¤â¡¢¾¡Íø¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢´ôÉì½÷»Ò¹â¹»¤Ï¥¤¥ó¥¿ー¥Ï¥¤Í¥¾¡¹»¤Ç¤¢¤ëºù²Ö³Ø±à¹â¹»¤ÈÂÐÀï¡£»î¹ç¤Ï½øÈ×¤«¤é°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢Âè4¥¯¥©ー¥¿ー¤Ë´ôÉì½÷»Ò¤¬»°Âð¹áºÚ¤Î3¥Ý¥¤¥ó¥È¤äËÌÌî¶õ¤ÎÏ¢Â³ÆÀÅÀ¤Ç¥êー¥É¤ò2¥±¥¿¤Þ¤Ç³ÈÂç¡£¤½¤Î¸å¤Ïºù²Ö³Ø±à¤ËÄÉ¤¤¾å¤²¤é¤ì¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤ë¤â¤Ê¤ó¤È¤«Âà¤±¡¢ºÇ½ª¥¹¥³¥¢63－58¤Ç´ôÉì½÷»Ò¤¬¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡´ôÉì½÷»Ò¤Ïºä¸ý¤ß¤Ê¤ß¤¬16ÆÀÅÀ¡¢¿ù±º·ëºÚ¤¬14ÆÀÅÀ7¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¡¢ËÌÌî¤¬13ÆÀÅÀ¤ò¥Þー¥¯¡£ÇÔ¤ì¤¿ºù²Ö³Ø±à¤Ï¾¡ÉôÍþ»Ò¤¬14ÆÀÅÀ¡¢ßÀÅÄ¤Ê¤Ê¤Î¤¬13ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤ë¤âÀÜÀï¤òÍî¤È¤¹·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£»î¹ç·ë²Ì
·ÄÀ¿ 59－70 ¹Ò¶õËÌ³¤Æ»
·Ä¡¡¡¡À¿¡¡¡Ã20¡Ã 6¡Ã20¡Ã13¡Ã¡á59
¹Ò¶õËÌ³¤Æ»¡Ã15¡Ã17¡Ã17¡Ã21¡Ã¡á70
´ôÉì½÷»Ò 63－58 ºù²Ö³Ø±à
´ôÉì½÷»Ò¡Ã19¡Ã23¡Ã12¡Ã9¡Ã¡á63
ºù²Ö³Ø±à¡Ã24¡Ã15¡Ã10¡Ã9¡Ã¡á58