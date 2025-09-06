¡ÖÊüÁ÷¶ÉÀêµò¡×¡ÈºÂÉßÆ¸¡É¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡Ä¿Í¼Á¤Î¹úÆáæÇ¿é(óîÆ£¤Ê¤®¤µ)¡ªÏÂÀô¤µ¤¯¤é(¥½¥Ë¥ó)¤ÏÉÂ±¡¤òÈ´¤±½Ð¤·»Ø´øËÜÉô¤ËÅÅ·âÉüµ¢
¼¡²ó9·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ë9»þ¤ËÂè9ÏÃ¤òÊüÁ÷ Ý¯°ææÆ¼ç±é¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÅÚÍË¥É¥é¥Þ¡ÊËè½µÅÚÍË¤è¤ë9»þÊüÁ÷¡Ë¡ÖÊüÁ÷¶ÉÀêµò¡×¡£
ËÜÆü9·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÊüÁ÷¤·¤¿Âè8ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢ÉðÁõ½¸ÃÄ¡¦¡ÈÍÅ¡Ê¤¢¤ä¤«¤·¡Ë¡É¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¡ÈºÂÉßÆ¸¡É¤¬¡¢¿Í¼Á¡¦¹úÆáæÇ¿é¡ÊóîÆ£¤Ê¤®¤µ¡Ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
óîÆ£¤Ê¤®¤µ ¥³¥á¥ó¥È¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://www.ntv.co.jp/dbs3/articles/4827fojcv65g9e6ivjlf.html
¤µ¤é¤ËÂè8ÏÃ¤Ç¤Î¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢Âè1ÏÃ¤ÇÅ·¶é¤Î·â¤Ã¤¿½ÆÃÆ¤ËÅÝ¤ì¡¢Âè3ÏÃ¤Ç¿Í¼Á¤Î»°²Ï¡ÊËÌÂå¹â»Î¡Ë¤È¤È¤â¤Ë²òÊü¤µ¤ì¡¢ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿ÏÂÀô¤µ¤¯¤é¡Ê¥½¥Ë¥ó¡Ë¤¬ÉÂ±¡¤òÈ´¤±½Ð¤·ÁÜºº»Ø´øËÜÉô¤ØÅÅ·âÉüµ¢¡£¿Í¼Á¸ò´¹¤ËÆ±¹Ô¤¹¤ëËÜ¾±¡ÊÂíÆâ¸øÈþ¡Ë¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÁÜºº»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¤³¤È¤Ë¡ª
¡ü¡ÈÍÅ¡É ¤ªÌÌ¤Ì¤ê¤¨ ÌµÎÁ¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É´ë²è¼Â»ÜÃæ
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¡ÈºÂÉßÆ¸¡É¤Î¤ªÌÌ¤¬ÌµÎÁ¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Ç¤¤ë¡ª
¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://www.ntv.co.jp/dbs3/articles/4827t27rch3uafwycbvp.html
¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤òA4¥µ¥¤¥º¤Î»æ¤Ë°õºþ¤·¤Æ¸ü»æ¤ËÅ½¤ê¡¢¹¥¤¤Ê¿§¤òÅÉ¤Ã¤Æ¡¢¤ªÌÌ¤Î³°Â¦¤ÎÅÀÀþ¤Ë±è¤Ã¤Æ¤Ï¤µ¤ß¤ÇÀÚ¤êÈ´¤¡¢ÌÜ¤ÎÉôÊ¬¤Î¡Ö¤Î¤¾¤·ê¡×¤ò¤¯¤ê¤Ì¤¡¢¼ª¤ÎÉôÊ¬¤Ë·ê¤¢¤±¥Ñ¥ó¥Á¤â¤·¤¯¤Ï¥«¥Ã¥¿¡¼¤Ç·ê¤ò³«¤±¤Æ¡¢¥´¥à¤ä¤Ò¤â¤òÄÌ¤»¤Ð´°À®¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¡ÈºÂÉßÆ¸¡É¤òºîÀ®¤·¤è¤¦¡ª
¿§¤òÅÉ¤Ã¤¿¤ªÌÌ¤Ï¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ö#ÊüÁ÷¶ÉÀêµò¤Ì¤ê¤¨¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ò¤Ä¤±¤ÆÀ§ÈóSNS¤Ë¥¢¥Ã¥×¡ªÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿²èÁü¤ò¥¥ã¥¹¥È¡õ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¼¡²óÂè9ÏÃ ¡È¤¢¤Î¿ÍÊª¡É¤¬¶§ÃÆ¤ËÅÝ¤ì¤ë¡½¡½
¤¹¤Ù¤Æ¤òÎ¢¤ÇÁà¤ë¡ØÐúÑ´»Ò¡Ù¤ÎÀµÂÎ¤òÄÉ¤¦ÉðÂ¢¤¿¤Á¤Ï¡¢°Ë¿á¤ÎÍ×µá¤Ë±þ¤¸¡¢·ÙÈ÷ÉôÄ¹¡¦²°Âå¡Ê¹â¶¶¹îÅµ¡Ë¤ò°ú¤ÅÏ¤¹¡È¿Í¼Á¸ò´¹¡É¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¡£ÁÜºº¤ËÉüµ¢¤·¤¿ÏÂÀô¤µ¤¯¤é¤Ï¿Í¼Á¸ò´¹¤Ë¾è¤¸¤ÆSAT¤òÀøÆþ¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡Ä¡£°ìÊý¡¢ÉðÂ¢¤ÏÂçÏÂ¤ÈºÆ¤Ó¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤ß¡¢¤¢¤ëºîÀï¤ò»Å³Ý¤±¤ë¡Ä¡ª
ºÇ½ª²óÄ¾Á°¡¢¤Ä¤¤¤ËÐúÑ´»Ò¤òßÕ¤ê½Ð¤¹¡È»à¤Îµ¼Ô²ñ¸«¡É¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡ªÉðÂ¢¤ÏÐúÑ´»Ò¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤±¤ë¤«!? ¤µ¤é¤Ë¡¢¡È¤¢¤Î¿ÍÊª¡É¤¬¶§ÃÆ¤ËÅÝ¤ì¤ë¡½¡½¡£
TVer¤Ç¤ÏÂè1ÏÃ¡ÁÂè3ÏÃ¤ÈºÇ¿·ÏÃ¤òÌµÎÁÇÛ¿®¡£³ÆÏÃ¤ËÄ¥¤ê½ä¤é¤µ¤ì¤¿ÉúÀþ¤ò¶ù¡¹¤Þ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤è¤¦¡ª
TVer ÌµÎÁÇÛ¿®¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://bit.ly/dbs3_ntv_Art_TVer
Hulu¤Ç¤Ï¡ÖÊüÁ÷¶ÉÀêµò¡×ºÇ¿·ÏÃ¤Þ¤Ç¡¢¡ÈÀêµò¥·¥ê¡¼¥º¡É²áµîºî¡ÖÂçÉÂ±¡Àêµò¡×¡Ö¿·¶õ¹ÁÀêµò¡×¡¢Æ±¤¸À¤³¦Àþ¤Î¡ÖÀøÆþ·»Ëå ÆÃ¼ìº¾µ½ÆÃÌ¿ÁÜºº´±¡×¤òÁ´ÏÃÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¡£
Hulu ÇÛ¿®¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://bit.ly/dbs3_Art_Hulu
¡üÂè8ÏÃ¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ê¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡Ë¸ø³«
¡Ö°Ë¿á¤ò»ß¤á¤ë¤¾¡¢²¶¤È¤ª¤Þ¤¨¤Ç¡×¡½¡½¡£ÉðÂ¢¤Ï¡ÈÈÌ¼ã¡É°Ë¿á¤ÎË½Áö¤ò»ß¤á¤ë¤¿¤á¡¢½ÉÅ¨¤Ç¤¢¤ë¡ÈÀÄµ´¡ÉÂçÏÂ¤È¶¦Æ®¡ªÂè8ÏÃ¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ê¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡Ë¤ò¸ø³«Ãæ¡£
Âè8ÏÃ ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://www.ntv.co.jp/dbs3/story/08.html
¡ü¡ÖÊüÁ÷¶ÉÀêµò¡×³µÍ×
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï 7·î´üÅÚÍË¥É¥é¥Þ
¢£¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¡Æ»ºäÃéµ×
¢£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¡Èø¾åµ®ÍÎ
¢£±é½Ð¡¡ÂçÃ«ÂÀÏº¡¡ÌÐ»³²ÂÂ§¡¡À¾Â¼Î»
¢£µÓËÜ¡¡Ê¡ÅÄÅ¯Ê¿
¢£¼çÂê²Î¡§¡ÖW¡× Snow Man¡ÊMENT RECORDING¡Ë
¢£²»³Ú¡¡¥²¥¤¥ê¡¼°²²°
¢£À©ºî¶¨ÎÏ¡¡AX-ON
¢£À½ºîÃøºî¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
¢£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡https://www.ntv.co.jp/dbs3/
¢£TVerÌµÎÁÇÛ¿®¡¡https://bit.ly/dbs3_ntv_Art_TVer
¢£Hulu¡¡https://bit.ly/dbs3_Art_Hulu
¢£X¡¡@dbs_ntv
¢£Instagram¡¡@hosokyokusenkyo_ntv
¢£TikTok¡¡@senkyo_ntv
¢£ÈÖÁÈ¿ä¾©¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡¡#ÊüÁ÷¶ÉÀêµò