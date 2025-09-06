Ý¯°ææÆ¼ç±é¥É¥é¥Þ¡ØÊüÁ÷¶ÉÀêµò¡Ù¡¢ºÂÉßÆ¸¤ÎÀµÂÎ¤ÏóîÆ£¤Ê¤®¤µ±é¤¸¤ëAD¤Î¹úÆáæÇ¿é
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
Ý¯°ææÆ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡ØÊüÁ÷¶ÉÀêµò¡Ù¤ÎÂè8ÏÃ¤¬9·î6Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ÉðÁõ½¸ÃÄ¡¦ÍÅ¡Ê¤¢¤ä¤«¤·¡Ë¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤¢¤ëºÂÉßÆ¸¤ÎÀµÂÎ¤¬¡¢óîÆ£¤Ê¤®¤µ±é¤¸¤ë¿Í¼Á¤Î¹úÆáæÇ¿é¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£¥é¥¹¥È¥·ー¥ó¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤¯¤é¡Ê¥½¥Ë¥ó¡Ë¤¬ÉÂ±¡¤òÈ´¤±½Ð¤·ÁÜºº»Ø´øËÜÉô¤ØÅÅ·âÉüµ¢
AD¤Î¹úÆáæÇ¿é¤Ï5Ç¯Á°¡¢»Ð¡¦ÎÜÍþ¤¬¼°º¬½áÊ¿¡Ê»³¸ýÂçÃÏ¡Ë¤Ë°ãË¡ÌôÊª¤òÂÇ¤¿¤ì¤Æ»àË´¡£½áÊ¿¤«¤é¾Úµò±£ÌÇ¤òÍê¤Þ¤ì¤¿²°Âå¡Ê¹â¶¶¹îÅµ¡Ë¤Ï¡¢¿¿Áê¤ò¤Ä¤«¤ó¤Àµ¼Ô¡¦°Â¼¼¸÷Î®¡Ê»³ËÜÄ¾´²¡Ë¤ò»¦³²¤·¡¢¤Î¤Ã¤Ú¤é¤Ü¤¦¤Ë¸å»ÏËö¤ò°ÍÍê¡£¤½¤ì¤¬³ùóì¡Ê¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡Ë»ö·ï¤Î°ú¤¶â¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡Ä¡£
óîÆ£¤Ï¡Ö½Ð±é¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢»ä¤¬ÍÅ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤ÇÃÎ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¸½¾ì¤Ç±£¤·ÄÌ¤¹¤Î¤¬¾¯¤·ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡ª ¤º¤Ã¤È¡È¿Í¼Á¡É¤È¤·¤ÆÈëÌ©¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤è¤¦¤ä¤¯³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥É¥¥É¥¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¶¦±é¼Ô¤ËÍÅ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤Ò¤¿±£¤·¤Ë¤·¤Æ¡¢¶²ÉÝ¤Ë¤ª¤Î¤Î¤¯¿Í¼Á¤ò±é¤¸Â³¤±¤ë¤³¤È¤ÎÂçÊÑ¤µ¤È¡¢ÀµÂÎ¤òÌÀ¤«¤»¤¿¤³¤È¤Ø¤Î°ÂÅÈ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¥é¥¹¥È¥·ー¥ó¤Ç¤Ï¡¢Âè1ÏÃ¤ÇÅ·¶é¤Î·â¤Ã¤¿½ÆÃÆ¤ËÅÝ¤ì¡¢Âè3ÏÃ¤Ç¿Í¼Á¤Î»°²Ï¡ÊËÌÂå¹â»Î¡Ë¤È¤È¤â¤Ë²òÊü¤µ¤ì¡¢ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿ÏÂÀô¤µ¤¯¤é¡Ê¥½¥Ë¥ó¡Ë¤¬ÉÂ±¡¤òÈ´¤±½Ð¤·ÁÜºº»Ø´øËÜÉô¤ØÅÅ·âÉüµ¢¡£¿Í¼Á¸ò´¹¤ËÆ±¹Ô¤¹¤ëËÜ¾±¡ÊÂíÆâ¸øÈþ¡Ë¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÁÜºº»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤òÎ¢¤ÇÁà¤ë¡ÖÐúÑ´»Ò¡×¤È¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤Ã¯¤Ê¤Î¤«¡£ÉðÂ¢¡ÊÝ¯°ææÆ¡Ë¤Ï¡¢»Ø´ø´±¤ËÉüµ¢¤·¤¿ÏÂÀô¤µ¤¯¤é¡Ê¥½¥Ë¥ó¡Ë¤È¤È¤â¤ËºÇ¸å¤ÎÀï¤¤¤ËÄ©¤à¡£
¤Ê¤ª¡¢º£²ó¤Î²ò¶Ø¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆÈÖÁÈ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢ºÂÉß¤ï¤é¤·¤Î¤ªÌÌ¤¬ÌµÎÁ¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£Âè9ÏÃ ¤¢¤é¤¹¤¸
¤¹¤Ù¤Æ¤òÎ¢¤ÇÁà¤ë¡ÖÐúÑ´»Ò¡×¤ÎÀµÂÎ¤òÄÉ¤¦ÉðÂ¢¡ÊÝ¯°ææÆ¡Ë¤¿¤Á¤Ï¡¢°Ë¿á¡Ê²ÃÆ£À¶»ËÏº¡Ë¤ÎÍ×µá¤Ë±þ¤¸¡¢·ÙÈ÷ÉôÄ¹¡¦²°Âå¡Ê¹â¶¶¹îÅµ¡Ë¤ò°ú¤ÅÏ¤¹¡È¿Í¼Á¸ò´¹¡É¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¡£ÁÜºº¤ËÉüµ¢¤·¤¿ÏÂÀô¤µ¤¯¤é¡Ê¥½¥Ë¥ó¡Ë¤Ï¿Í¼Á¸ò´¹¤Ë¾è¤¸¤ÆSAT¤òÀøÆþ¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡Ä¡£°ìÊý¡¢ÉðÂ¢¤ÏÂçÏÂ¡ÊµÆÃÓÉ÷Ëá¡Ë¤ÈºÆ¤Ó¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤ß¡¢¤¢¤ëºîÀï¤ò»Å³Ý¤±¤ë¡£
ºÇ½ª²óÄ¾Á°¡¢¤Ä¤¤¤ËÐúÑ´»Ò¤òßÕ¤ê½Ð¤¹¡È»à¤Îµ¼Ô²ñ¸«¡É¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£ÉðÂ¢¤ÏÐúÑ´»Ò¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤±¤ë¤«!? ¤µ¤é¤Ë¡È¤¢¤Î¿ÍÊª¡É¤¬¶§ÃÆ¤ËÅÝ¤ì¤ë¡£
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ØÊüÁ÷¶ÉÀêµò¡Ù
Ëè½µÅÚÍË 21:00～
½Ð±é¡§Ý¯°ææÆ¡¡Èæ²Å°¦Ì¤¡¡²ÃÆ£À¶»ËÏº¡¡Á¾ÅÄÎÍ²ð¡¡¤°¤ó¤Ô¤£¡¡óîÆ£¤Ê¤®¤µ¡¡»³¸ýÂçÃÏ¡¡¿¿»³¾Ï»Ö¡¡µµÅÄ²ÂÌÀ¡¡ËÌÂå¹â»Î¡¡µÈÅÄ²ê¿á¡¡µÜÉô¤Î¤¾¤ß¡¡µÈÅÄÈÁÇµ²Ú¡¦ÂíÆâ¸øÈþ¡¦¥½¥Ë¥ó / Æþ»³°ÉÆà¡¡ÇðÌÚÍª¡¡¼ÇÂçÊå¡¡Æ·¿å¤Ò¤Þ¤ê¡¡½Ù²ÏÂÀÏº¡¡¤È¤â¤µ¤«¤ê¤¨ / ¹â¶¶¹îÅµ / ÊÒ²¬Îé»Ò¡¡Ê¡ß·Ï¯¡¡¸Í¼¡½Å¹¬ / µÆÃÓÉ÷Ëá
±é½Ð¡§ÂçÃ«ÂÀÏº¡¡ÌÐ»³²ÂÂ§¡¡À¾Â¼Î»
µÓËÜ¡§Ê¡ÅÄÅ¯Ê¿
¼çÂê²Î¡§Snow Man¡ÖW¡×
À½ºîÃøºî¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡ØÊüÁ÷¶ÉÀêµò¡ÙÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È
https://www.ntv.co.jp/dbs3/