¤¦¤ó¤ÁÆâ¤ÎÈùÀ¸Êª¤Î¤ª°ú±Û¤Ë´í¸±¿®¹æ¡£¹¥¤ß¤Î´Ä¶¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤é¤·¤¤
ÊØÈùÀ¸Êª°Ü¿¢¡£
·ò¹¯¤Ê¿Í¤Î¤¦¤ó¤Á¤«¤éÈùÀ¸Êª¤òÅ¬ÀÚ¼ý½¸¤·¡¢ÊÌ¤Î¿Í¤ÎÄ²Æâ¤Ë°Ü¿¢¡£ÈùÀ¸Êª¤òÂÎÆâ¤Ë¼è¤ê¹þ¤à¤³¤È¤ÇÄ²Æâ´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¼£ÎÅ¤Ç¤¹¡£¤ªÊ¢¤Ë´Ø¤¹¤ë¾É¾õ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÈîËþ¤äÝµ¾É¤Î¼£ÎÅË¡¤È¤·¤Æ¤â²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÎ®¤¹¤À¤±¤Î¤¦¤ó¤Á¤Ë¤â¹â¤¤²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤¡¤È¡¢½é¤á¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¿·¼£ÎÅË¡¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÈùÀ¸Êª¤Ë¤â¹¥¤ß¤Î½»´Ä¶¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¿·¤¿¤Ê¸¦µæ¤Ç¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ï¶Ý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯²È
¸¦µæ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥·¥«¥´Âç³Ø¤Î¥Ý¥¹¥É¥¯¸¦µæ°÷Orlando DeLeon»áÎ¨¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¡£¥Þ¥¦¥¹¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢Ä²¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉôÊ¬¤Ç¤ÎÊØÈùÀ¸Êª°Ü¿¢¤Î±Æ¶Á¤òÄ´¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¸¦µæ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï3¤Ä¤ÎÉôÊ¬¡¢¶õÄ²¤È¤¤¤¦¾®Ä²¤Î°ìÉô¤«¤é¤Î°Ü¿¢¡¢ÌÕÄ²¤«¤é¤Î°Ü¿¢¡¢¤½¤·¤Æ¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤ËÂçÄ²¤«¤é¤Î°Ü¿¢¡£¤É¤ì¤â¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¤ªÊ¢¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÅ¬¤·¤¿ÈùÀ¸Êª¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°Ü¿¢¸å¤â¡¢¤¢¤é¤¿¤Ê´Ä¶¤ÇÀ¸Â¸¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤ËÃíÌÜ¡£
·ë²Ì¡¢¤É¤ÎÊØÈùÀ¸Êª°Ü¿¢¤â¤ªÊ¢¤ÎÃæ¤ÇÀ®Ä¹¡¢ºÙ¶Ý´Ä¶¤òºî¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤È¤¤¤¿¾ì½ê¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÉô°Ì¤Ç¤â¡¢°Ü¿¢¸åºÇÂç3¥ö·î¤Þ¤Ç¶Ý¤¬À¸Â¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤½¤ÎÀ¸Â¸ÊýË¡¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌñ²ð¡£°Ü¿¢¸å¡¢¥Þ¥¦¥¹¤Î¿©»ö¹ÔÆ°¡¢Æ°¤¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¾ÃÈñÎÌ¤Ê¤É¤ò¥È¥é¥Ã¥¥ó¥°¡£ÌÈ±Ö´ØÏ¢¤Î°äÅÁ»Ò¤ÎÆ°¤¤âÄ´ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¶Ã¤¯¤Ù¤¤³¤È¤Ë¡¢ÈùÀ¸Êª¤¬Ä²¤ÎÆâÂ¦¤Ç°äÅÁ»ÒÈ¯¸½¤ò¤¦¤Ê¤¬¤·¡¢¤â¤È¤¤¤¿¾ì½ê¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¿·¤¿¤Ê½»½è¤ò¤è¤ê¼«Ê¬¤ËÅ¬¤·¤¿´Ä¶¤ØÊÑ²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÊÑ²½¤Ï¡¢¥Þ¥¦¥¹¤Î¹ÔÆ°¤ä·ò¹¯¤Ë¤â±Æ¶Á¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ò¥ÈÁÈ¿¥¤Ç¼Â¸³¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Þ¥¦¥¹¤ÈÆ±¤¸¤¯°Ü¿¢¤µ¤ì¤¿ÈùÀ¸Êª¤Ï¡¢ËÜÍè¼«Ê¬¤¬¤¤¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì½ê¤Î´Ä¶¤òÊÑ¤¨¤ÆÀ¸Â¸¤·¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÏÀÊ¸¤Î¥ê¡¼¥É¼¹É®¼Ô¤Ç¤¢¤ëDeLeon»á¤Ï¡¢¡ÖÄ²¤ÎËÜÍè¤¢¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ë¤à¤ä¤ß¤ä¤¿¤é¤ÈÈùÀ¸Êª¤ò°Ü¿¢¤¹¤ë¤Î¤Ï´í¸±¤À¤È·ÙÅ«¤ò¤Ê¤é¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×¤È¡¢ËÜ¸¦µæ¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊØÈùÀ¸Êª°Ü¿¢¤ÏÅ¬¤·¤¿Éô°Ì¤«¤éÅ¬¤·¤¿Éô°Ì¤Ø¡¢¤Þ¤¿¤Ï¾Ã²½´ï·ÏÁ´ÂÎ¤«¤é°Ü¿¢¤¹¤ëÊý¤¬°ÂÁ´¤À¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·¤·¤¤²È¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Ê¤é¤Ð¡¢¹ç¤¦¤è¤¦¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¨¡Ä¡£Ä²Æâ¥Õ¥í¡¼¥é¤Î¡Ö½»¤á¤ÐÅÔ¡×¤Ï¾¯¡¹¶¯°ú¤Ê¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¡¢ÊÆ¿©ÉÊ°åÌôÉÊ¶É¤¬ÊØÈùÀ¸Êª°Ü¿¢¤ò¿ä¾©¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¯¥í¥¹¥È¥ê¥¸¥ª¥¤¥Ç¥¹¡¦¥Ç¥£¥Õ¥£¥·¥ë´¶À÷¾É¤Î¼£ÎÅ¤Î¤ß¡£Â¾¤Ë¤âÉý¹¤¤ÉÂ¤Ç¤Î¼£ÎÅË¡¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¸¦µæ¤ÏÂ¿¤¯¤¢¤ê¡¢¶áÇ¯ÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃíÌÜ¤Î¹â¤Þ¤ê¤È¤È¤â¤Ë¸¦µæ¤¬¤¹¤¹¤ß¡¢¤½¤Î¥ê¥¹¥¯¡¢¤è¤ê°ÂÁ´¡¦Å¬ÀÚ¤Ê½èÃÖ¤ÎÍý²ò¤¬¿¼¤Þ¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¸¦µæÏÀÊ¸¤ÏCell¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£