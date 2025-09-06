ÜÈß·ÎÃÂÀ¤¬¥Ü¡¼¥¤¥º¥é¥Ö½éÄ©Àï¡Ä¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¤¥É£Ó¤À¤Í¡×Ìò¤ËÍ§¿Í¤â¶Ã¤¡¡±Ç²è¡ÖÈþÌ£¤·¤¤±¿Ì¿¡×
¥â¥Ç¥ë¤ÇÇÐÍ¥¤Î¥Î¥Ã¥¡¼¤³¤ÈÜÈß·¡Ê¤Ï¤ó¤Î¤¤¶¤ï¡ËÎÃÂÀ¡Ê33¡Ë¤¬6Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡¢½Ð±é±Ç²è¡ÖÈþÌ£¤·¤¤±¿Ì¿¡×¡Ê»³ÆâÂçÊå´ÆÆÄ¡Ë¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
´¿³Ú³¹¤Î¿§Îøº»ÂÁ¤ò°Ç¤Ç²ò·è¤¹¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¥·¥å¡¼¥¿¡¼¤Î¼ç¿Í¸ø¤È¡¢¤½¤Î¼þÊÕ¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¯ËÜ³Ê¥Ü¡¼¥¤¥º¥é¥Ö¡ÊBL¡Ëºî¡£ÜÈß·¤ÏÉÒÏÓ¼ÒÄ¹¤Ç¥ÉSµ¤¼Á¤Ê¿ÀµÜ»û´´ÍºÌò¤Ç¡¢°¦¤¹¤ëºÊ¤¬¤¤¤Ê¤¬¤éÃËÀ¤Î°¦¿Í¤â»ý¤Á¡¢¤Ò¤½¤«¤Ë´Ø·¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Ìò¤É¤³¤í¤À¡£
5Æü¤Î¸ø³«Æü¤Ë¤ÏÍ§¿Í¤¬¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¡Ø¤¹¤Ã¤´¤¤¥ÉS¤À¤Í¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¤½¤¦¤Ê¤Î¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Æ¡¢¡Ø°ã¤¦¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤¤¡¢¶¦±é¼Ô¤«¤é¡ÖËÜÅö¤Ï¤É¤Ã¤Á¤Ê¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤É¤Ã¤Á¤â¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤É¤Á¤é¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤Ç¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢ÅÐÃÅ¤·¤Æ¤¤¤¿Æ±»öÌ³½ê½êÂ°¤ÎÀ¾ÄÍ°êºÈ¤È¤ÎÍí¤ß¤Î¥·¡¼¥ó¤âÂ¿¤¤¤È¤¤¤¤¡¢À¾Â¼¤Ï¡Öµ¤¤Þ¤º¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡Ö¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÜÈß·¤ÎÌò¤É¤³¤í¤ò¥¤¥¸¤ê¡¢ÜÈß·¤Ï¡Ö°ã¤¦¤è¡×¤ÈºÆ¤ÓÈÝÄê¤·¤Æ¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
±Ç²è¡ÖÈþÌ£¤·¤¤±¿Ì¿¡×¤Ï9·î5Æü¤«¤éÅìµþ¡¦ÃÓÂÞ¥·¥Í¥Þ¥í¥µ¤Ç2½µ´Ö¸ÂÄê¸ø³«¡£¥Ô¥ó¥¯±Ç²è¤ÎÏ·ÊÞ¡ÖÂçÂ¢±Ç²è¡×¤Î¿·¥ì¡¼¥Ù¥ë¡ÖOP PICTURES¡Ü¡×¤¬¼ê¤¬¤±¤ëËÜ³Ê¥Ü¡¼¥¤¥º¥é¥Ö¡ÊBL¡Ëºî¤ÎÂè5ÃÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ç±é¤Î¸þÍýÍè¤Ï¡ÖÍ½Äê¤Ï18Æü¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð¤â¤Ã¤ÈÄ¹¤¯¾å±Ç¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£º£ÆüÍè¤¿¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢1¿Í¤¬¤â¤¦1¿Í¤ò¸Æ¤ó¤Ç¡Ä¡£Æ±°Õ¤ò¤È¤Ã¤ÆÍ§Ã£¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
ÀîÀ¥ÍÛÂÀ¡¢»³ÆâÂçÊå´ÆÆÄ¤âÅÐÃÅ¤·¤¿¡£