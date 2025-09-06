ºäËÜ²Ö¿¥¤Ï2°Ì¤ÇµÕÅ¾V¤Ê¤é¤º¡¡º£µ¨½éÀï¤Ç¥®¥¢¾å¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¥ï¥±¡Ö²Ä°¦¤¤¸À¤¤Êý¤ò¤¹¤ë¤È¡Ä¡×
¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×ÇÕÂè2Æü
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡ËÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×ÇÕÂè2Æü¤¬6Æü¡¢ÂçºåÉÜÀôº´Ìî»Ô¤Î´Ø¶õ¥¢¥¤¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£½÷»Ò¥Õ¥ê¡¼¤ÇºäËÜ²Ö¿¥¡Ê¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬138.39ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¹ç·×203.64ÅÀ¤Ç2°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£216.59ÅÀ¤ÎÀéÍÕÉ´²»¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬CS½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡22¡Á24Ç¯¤ËÀ¤³¦Áª¼ê¸¢3Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿ºäËÜ¤Ï¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë4°Ì¤«¤é¤ÎµÕÅ¾Í¥¾¡¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö°¦¤Î»¾²Î¡×¤Ë¾è¤Ã¤ÆËÁÆ¬¤«¤é¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¸¥ã¥ó¥×¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤¬¡¢3²óÅ¾¥µ¥ë¥³¡¼¤¬2²óÅ¾¤Ë¤Ê¤ë¥ß¥¹¤â½Ð¤¿¡£
¡¡¥®¥¢¤¬¾å¤¬¤êÀÚ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿º£µ¨½éÀï¡£¸¶°ø¤ÏÌÀÇò¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö²Æ¤Î´Ö¡¢¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤ËÎý½¬¤·¤¹¤®¤¿¤Ê¡×¡£¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼±Ç²è¡ÖÅã¤Î¾å¤Î¥é¥×¥ó¥Á¥§¥ë¡×¤òÎã¤Ë¡¢¡Ö²Ä°¦¤¤¸À¤¤Êý¤ò¤¹¤ë¤È¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡£¤º¤Ã¤ÈÊÄ¤¸¤³¤â¤Ã¤Æ³°¤ÎÀ¤³¦¤ò¸«¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿´¶¤¸¡£Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È´ò¤·¤¤¡ª¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ÊGP¡Ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ï³«ËëÀï¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹Âç²ñ¡Ê10·î17Æü³«Ëë¡Ë¤«¤éÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¡Ö¤³¤ì¤Ç¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤ò¾å¤²¤ë¤«²¼¤²¤ë¤«¤ÏÎý½¬¼¡Âè¡£GP¤Ç¤Ï¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¡£¸½Ìò¥é¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¡¢25ºÐ¤Î¥Ï¡¼¥È¤Ë²Ð¤¬ÉÕ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë