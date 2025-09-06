ºÇ¸å¤òÄù¤á¡¢Íº¶«¤Ó¤ò¤¢¤²¤ëÀÐ°æÂçÃÒ¡Ê¥«¥á¥é¡¦Ä«ÅÄ¡¡½¨»Ê¡Ë

¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¼ó°Ì¤Îºå¿À¤Ï¡¢¹­Åç¤ËµÕÅ¾¾¡¤Á¡££³°Ì£Ä£å£Î£Á¤¬¥ä¥¯¥ë¥È¤ËÇÔ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢Í¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ï»î¹çÁ°¤Î£³¤«¤é£±¤Ë¸º¤ê¡¢ºÇÃ»¤Ç£·Æü¤Ë£²¥ê¡¼¥°À©¸å¤Î»Ë¾åºÇÂ®Í¥¾¡¡Ê¥Ñ¤ÎÁ°¸å´üÀ©¤ò½ü¤¯¡Ë¤¬·è¤Þ¤ë¡£

¡¡ºå¿À¤Ï£·Æü¤Î¹­ÅçÀï¤Ç¾¡Íø¤¹¤ì¤Ð¡¢Â¾µåÃÄ¤Î·ë²Ì¤Ë´Ø¤ï¤é¤ºÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤ë¡£ÇÔ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ç¤âµð¿Í¤¬¥Ç¡¼¥²¡¼¥à¤ÎÃæÆüÀï¡Ê£±£³»þ£³£°Ê¬³«»Ï¡Ë¤ÇÇÔ¤ì¡¢£Ä£å£Î£Á¤¬¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê£±£¸»þ³«»Ï¡Ë¤Ë°ú¤­Ê¬¤±¤«ÇÔ¤ì¤ì¤ÐÍ¥¾¡¡£°ú¤­Ê¬¤±¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢µð¿Í¤¬¥Ç¡¼¥²¡¼¥à¤ÎÃæÆüÀï¤Ë°ú¤­Ê¬¤±¤«ÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢£Ä£å£Î£Á¤Î·ë²Ì¤Ë´Ø¤ï¤é¤ºÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤ë¡£