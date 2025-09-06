ÍµÈ¹°¹Ô¡¡ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë»äÀ¸³èÌÀ¤«¤¹¡¡¡ÖÂçÊÑ¤µ¤È³Ú¤·¤µ¤À¤È¤É¤Ã¤Á¤¬¾¡¤Á¤Þ¤¹?¡×¤Ë¡Ö¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÍµÈ¹°¹Ô¡Ê51¡Ë¤¬6ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÍµÈ¤Î²ÆµÙ¤ß2025¡¡Ì©Ãå77»þ´Öin¡¡Hawaii¡×¡Ê¸å7¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£²ÈÂ²¤È¤ÎÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥¬¡¼¥ë¥º¡¦ÅÄÃæÂî»Ö¡¢¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ó¥Ó¤ëÂçÌÚ¤¬¹çÎ®¤·¡¢½Ð±é¼ÔÁ´°÷¤¬½Ð¤½¤í¤Ã¤¿2ÆüÌÜ¡£°ÜÆ°¤Î¼ÖÆâ¤Çº£²ó¤Î½Ð±é¼ÔÁ´°÷¤¬´ûº§¼Ô¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤¿ÍµÈ¤¬¡ÖÁ´°÷¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÆüËÜ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤Æ¤µ¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¡È¤ß¤Á¤ç¤Ñ¡É¤³¤ÈÃÓÅÄÈþÍ¥¤¬ÍµÈ¤Ë¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¤Þ¤À¾®¤µ¤¤¤«¤é¡¢¤³¤¦¤¤¤¦»þ¤Ã¤ÆÏ¢Íí·ë¹½¼è¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹?¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¡£¡ÖÏ¢Íí¤Ï¤¢¤Þ¤ê¼è¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡Ö»þº¹¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Í¡×¤ÈºÊ¡¦²ÆÌÜ»°µ×¤µ¤ó¤ËÉéÃ´¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¿´³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿?2¿Í¤ÎÀ¸³è¤È»Ò¶¡¤È¡Ä¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤â¤¦Á´Á³¡£¤â¤¦¡ÄÁ´¤¯°ã¤¦¤è¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÂçÊÑ¤µ¤È³Ú¤·¤µ¤À¤Ã¤¿¤é¤É¤Ã¤Á¤¬¾¡¤Á¤Þ¤¹?¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤Ã¤Æ¡ÄÂçÊÑ¤µ¤ÎÊý¤¬Âç¤¤¤¡£¤Þ¤À1ºÐÈ¾¤¯¤é¤¤¤À¤È¡×¤ÈÀµÄ¾¤Ë¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤â¡Ö³Ú¤·¤µ¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤Èº¤ÏÇ¡£ÍµÈ¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤±¤É¤Í¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¹Ô¤¯¾ì½ê¤Ï¡Ö¸Â¤é¤ì¤ë¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡£Àä¶«·Ï¤À¤·¡£¥Ø¥Ó¥á¥¿¥Ð¥ó¥É¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤ó¤À¤è¡×¤ÈÁêÅö¤Ê¶«¤ÓÀ¼¤Î»ý¤Á¼ç¤À¤È¤·¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡ÍµÈ¤Ï21Ç¯¡¢¸µÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤À¤Ã¤¿²ÆÌÜ»°µ×¤µ¤ó¤È·ëº§¡£ºòÇ¯3·î¤ËÂè1»ÒÃÂÀ¸¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£