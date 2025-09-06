¡Ú´ØÀ¾Âç³Ø¥Ð¥ì¡¼¡Û½÷»Ò¤Ï½Õµ¨¥ê¡¼¥°¤òÀ©¤·¤¿ÄëÄÍ»³Âç¤Ê¤É¤¬ÇòÀ±È¯¿Ê
¡¡´ØÀ¾Âç³Ø¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÏ¢ÌÁ½©µ¨¥ê¡¼¥°Àï¡ÖRIGAVIL¡¡CUP¡¡2025¡×¤¬6Æü¡¢¿À¸Í¿ÆÏÂÂç³Ø¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡£½éÆü¤Ï½÷»Ò1Éô¤Î6»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½Õ¤ÎÇÆ¼Ô¡¦ÄëÄÍ»³Âç¤äµþÅÔµÌÂç¤Ê¤É¤¬ÇòÀ±¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡½Õµ¨¥ê¡¼¥°¤òÀ©¤·¤¿ÄëÄÍ»³Âç¤Ï¡¢Æþ¤ìÂØ¤¨Àï¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤ê2Éô¤«¤é¾º³Ê¤·¤¿Éð¸ËÀî½÷Âç¤ÈÂÐÀï¡£¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¡¢½÷²¦¤Î´ÓÏ½¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢½Õµ¨2°Ì¤ÎµþÅÔµÌÂç¤Ï¡¢2ÉôÍ¥¾¡¤Ç¾º³Ê¤·¤¿°²²°Âç¤È·ãÆÍ¡£¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤ÎÀÜÀï¤òÀ©¤·¤Æ¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢´ØÂç¡¢´Ø³ØÂç¡¢ÀéÎ¤¶âÍöÂç¡¢¿À¸Í¿ÆÏÂÂç¤â¤½¤ì¤¾¤ì¾¡Íø¤·¡¢¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£