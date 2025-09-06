ÃÝÆâÎÃ¿¿¡Ö¤Ê¤¼¤½¤³¤«¤é¡©¡×µÒÀÊ¤«¤é¤Þ¤µ¤«¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡È¾×·â¸÷·Ê¡É¡Ö¤ªÁû¤¬¤»¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¿è¤Ê±é½Ð¤òEXIT·ó¶á¤¬¾Î»¿¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¼¡ª¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÃÝÆâÎÃ¿¿¤¬9·î6Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè41²ó ¥Þ¥¤¥Ê¥Ó Åìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó 2025 AUTUMN/WINTER¡×¡Ê°Ê²¼¡¢TGC¡Ë¤Ë½Ð±é¡£µÒÀÊ¤«¤é¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Îµ÷Î¥¤Î¶á¤µ¤Ë²ñ¾ì¤¬Ê¨Æ¤¹¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛµÒÀÊ¤«¤éÃÝÆâÎÃ¿¿¤¬¡Ä¤Þ¤µ¤«¤ÎÅÐ¾ì¥·¡¼¥ó¤Ë´ÑµÒ¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯
¡¡¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢Ìó3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡ØTGC¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÃÝÆâ¡£µÒÀÊ¤ËºÂ¤ëÃÝÆâ¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤¬Åö¤¿¤ë¤È¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¸÷·Ê¤Ë»ëÄ°¼Ô¤Ï¡Ö¤Ê¤¼¤½¤³¤«¤é¡©¡×¤Èº¤ÏÇ¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤«¤éÊâ¤»Ï¤á¤ë¤È¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤Ë²ñ¾ì¤«¤é³ä¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎÂç´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡µÒÀÊ¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢ÃÝÆâ¤Ï¡Ö¡ÊTGC½Ð±é¤Ï¡Ë9²óÌÜ¤¯¤é¤¤¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦´¶¤¸¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤½¤³¤é¤Ø¤ó¤ÎÀÊ¤Î¿Í¡¢¤ªÁû¤¬¤»¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¼«¤é¤¬ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿µÒÀÊ¤ÎÊý¤ò»Ø¤·¾Ð´é¤Ç¼Õºá¡£¥¤¥Ù¥ó¥ÈMC¤òÌ³¤á¤¿EXIT¤Î·ó¶áÂç¼ù¤ÏÃÝÆâ¤Î¿è¤Ê±é½Ð¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¼¡ª¡×¤È¾Î»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÂ£¤Ã¤¿¡£
¡¡TGC¤Ï¡¢¡Ö⽇ËÜ¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤òÀ¤³¦¤Ø¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë2005Ç¯8⽉¤«¤éÇ¯2²ó³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë»Ë¾åºÇ⼤µé¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¡£º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖBEYOND TOGETHER¡×¤Ç¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£MC¤ÏEXIT¤ÈÏÉ¸«ÎèÆà¡£Ãæ¾ò¤¢¤ä¤ß¤äÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¡¢»°µÈºÌ²Ö¤Û¤«¡¢¥é¥¤¥Ö¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆILLIT¡¢FRUITS ZIPPER¡¢ME:I¤Ê¤É¤â½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡Ê¡ÖÂè41²ó ¥Þ¥¤¥Ê¥Ó Åìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó 2025 AUTUMN/WINTER¡×/ABEMA SPECIAL¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë