¡þ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡¡¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡¡ÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×ÇÕ¡¡Âè£²Æü¡Ê£¶Æü¡¢´Ø¶õ¥¢¥¤¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡½÷»Ò¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê£Ó£Ð¡Ë£±°Ì¤Çºòµ¨À¤³¦Áª¼ê¸¢¡ÊÊÆ¥Ü¥¹¥È¥ó¡ËÆ¼¥á¥À¥ë¤ÎÀéÍÕÉ´²»¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤â£±°Ì¤Î£±£´£³¡¦£´£¸ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡££²£±£¶¡¦£µ£¹ÅÀ¤Î¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡£¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥·¥ê¡¼¥º½éÀ©ÇÆ¤Ç¡¢ËÜ³Ê²½¤¹¤ë¸ÞÎØ¥·¡¼¥º¥ó¤ØÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¥í¥ß¥ª¤È¥¸¥å¥ê¥¨¥Ã¥È¡×¤ò¾ð´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÉñ¤Ã¤¿¡£ËÁÆ¬¤Î¥Õ¥ê¥Ã¥×¡½¥È¥¦¥ë¡¼¥×¤ÎÏ¢Â³£³²óÅ¾¡¢Â³¤¯£³²óÅ¾¥ë¡¼¥×¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤¬¡¢£³²óÅ¾¥µ¥ë¥³¡¼¤ÎÃåÉ¹¤¬Íð¤ì¤¿¡£¡Ö¥µ¥ë¥³¡¼¤¬²ù¤·¤¤¡£¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ç¤ÏÁ´Á³£±£°£°ÅÀËþÅÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤±éµ»¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢È¿¾ÊÅÀ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤«¤é¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¼«¿®¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤ÉôÊ¬¤È¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤À¤Ê¤¢¤Ã¤Æ»×¤¦ÉôÊ¬¤¬Î¾Êý¤¢¤ë¡£·ë²Ì¤ËËþÂ¤»¤º¡¢°ì¤Ä¤º¤Ä¤·¤Ã¤«¤êÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤Èº£¸å¤Ø¤ÎÊúÉé¤ò¸ý¤Ë¤·¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤¬¥·¡¼¥º¥óËÜÈÖ¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£¶ÛÄ¥¤·¤¿¤È¤¤Ë¤É¤³¤Þ¤Ç½Ð¤»¤ë¤«¤¬ËÜÅö¤Î¶¯¤µ¡£¤½¤³¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£Ç£Ð¡Ë¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÂè£³Àï¤Î¥¹¥±¡¼¥È¥«¥Ê¥À¡Ê£±£°·î£³£±Æü¡Á£±£±·î£²Æü¡Ë¡¢Âè£¶Àï¤Î¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥ÉÂç²ñ¡Ê£±£±·î£²£±¡Á£²£³Æü¡Ë¤Ë½Ð¾ìÍ½Äê¡£