¡ØÊüÁ÷¶ÉÀêµò¡ÙÉðÁõ½¸ÃÄ¡¦ÍÅ¡ÖºÂÉßÆ¸¡×ÁÇ´éÈ½ÌÀ¡Ö±£¤·ÄÌ¤¹¤Î¤¬¾¯¤·ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡×¡Ú¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡¦¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡Û
¡¡Íò¤ÎÝ¯°ææÆ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡ÈÀêµò¥·¥ê¡¼¥º¡ÉÂè3ÃÆ¡ØÊüÁ÷¶ÉÀêµò¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍË¡¡¸å9¡§00¡Ë¤ÎÂè8ÏÃ¤¬¡¢¤¤ç¤¦6Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£ÉðÁõ½¸ÃÄ¡¦ÍÅ¡Ê¤¢¤ä¤«¤·¡Ë¤Î¡ÖºÂÉßÆ¸¡×¤ÎÁÇ´é¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡Û¥Í¥¿¥Ð¥ìÃí°Õ¡ªÉðÁõ½¸ÃÄ¡¦ÍÅ¡ÖºÂÉßÆ¸¡×¤ÎÀµÂÎ
¡¡Ý¯°æ¤¬ÉðÂ¢»°Ïº¤ò±é¤¸¤ë¡ÈÀêµò¥·¥ê¡¼¥º¡É¤Ï2023Ç¯¡ØÂçÉÂ±¡Àêµò¡Ù¡¢24Ç¯¡Ø¿·¶õ¹ÁÀêµò¡Ù¤ÈÂ³ÊÔ¤¬À©ºî¤µ¤ì¡¢º£ºî¤Ï3ºîÌÜ¡£°ì½Ö¤âµ¤¤ÎÈ´¤±¤Ê¤¤´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¥ß¥Ã¥È¡¦¥Ð¥È¥ë¡¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤È¤Ê¤ë¡£
¢¨¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê
¡¡Âè8ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢ÉðÁõ½¸ÃÄ¡¦ÍÅ¡Ê¤¢¤ä¤«¤·¡Ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¡ÖºÂÉßÆ¸¡×¤¬¡¢¿Í¼Á¤Î¹úÆáæÇ¿éÌò¤ÎóîÆ£¤Ê¤®¤µ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£óîÆ£¤Ï¡Ö½Ð±é¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢»ä¤¬ÍÅ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤ÇÃÎ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¸½¾ì¤Ç±£¤·ÄÌ¤¹¤Î¤¬¾¯¤·ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡ª¤º¤Ã¤È¡È¿Í¼Á¡É¤È¤·¤ÆÈëÌ©¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤è¤¦¤ä¤¯³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥É¥¥É¥¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¶¦±é¼Ô¤Ë¡ÖÍÅ¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤Ò¤¿±£¤·¤Ë¤·¤Æ¡¢¶²ÉÝ¤Ë¤ª¤Î¤Î¤¯¿Í¼Á¤ò±é¤¸Â³¤±¤ë¤³¤È¤ÎÂçÊÑ¤µ¤È¡¢ÀµÂÎ¤òÌÀ¤«¤»¤¿¤³¤È¤Ø¤Î°ÂÅÈ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ú¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡Û
¢£óîÆ£¤Ê¤®¤µ¡ÊºÂÉßÆ¸¡¿¹úÆáæÇ¿éÌò¡Ë
¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡ØÊüÁ÷¶ÉÀêµò¡Ù¤Ë½Ð±é¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£½Ð±é¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢»ä¤¬ÍÅ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤ÇÃÎ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¸½¾ì¤Ç±£¤·ÄÌ¤¹¤Î¤¬¾¯¤·ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡ª¤º¤Ã¤È¡È¿Í¼Á¡É¤È¤·¤ÆÈëÌ©¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤è¤¦¤ä¤¯³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥É¥¥É¥¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ò¶Ø¤Þ¤Ç¤ÎÄ¹¤¤Æ»¤Î¤ê¤âºîÉÊ¤Î°ìÉô¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Êª¸ì¤Î¿¿¼Â¤ò¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¸«Æ¨¤µ¤º¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ú¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡Û¥Í¥¿¥Ð¥ìÃí°Õ¡ªÉðÁõ½¸ÃÄ¡¦ÍÅ¡ÖºÂÉßÆ¸¡×¤ÎÀµÂÎ
¡¡Ý¯°æ¤¬ÉðÂ¢»°Ïº¤ò±é¤¸¤ë¡ÈÀêµò¥·¥ê¡¼¥º¡É¤Ï2023Ç¯¡ØÂçÉÂ±¡Àêµò¡Ù¡¢24Ç¯¡Ø¿·¶õ¹ÁÀêµò¡Ù¤ÈÂ³ÊÔ¤¬À©ºî¤µ¤ì¡¢º£ºî¤Ï3ºîÌÜ¡£°ì½Ö¤âµ¤¤ÎÈ´¤±¤Ê¤¤´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¥ß¥Ã¥È¡¦¥Ð¥È¥ë¡¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Âè8ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢ÉðÁõ½¸ÃÄ¡¦ÍÅ¡Ê¤¢¤ä¤«¤·¡Ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¡ÖºÂÉßÆ¸¡×¤¬¡¢¿Í¼Á¤Î¹úÆáæÇ¿éÌò¤ÎóîÆ£¤Ê¤®¤µ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£óîÆ£¤Ï¡Ö½Ð±é¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢»ä¤¬ÍÅ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤ÇÃÎ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¸½¾ì¤Ç±£¤·ÄÌ¤¹¤Î¤¬¾¯¤·ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡ª¤º¤Ã¤È¡È¿Í¼Á¡É¤È¤·¤ÆÈëÌ©¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤è¤¦¤ä¤¯³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥É¥¥É¥¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¶¦±é¼Ô¤Ë¡ÖÍÅ¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤Ò¤¿±£¤·¤Ë¤·¤Æ¡¢¶²ÉÝ¤Ë¤ª¤Î¤Î¤¯¿Í¼Á¤ò±é¤¸Â³¤±¤ë¤³¤È¤ÎÂçÊÑ¤µ¤È¡¢ÀµÂÎ¤òÌÀ¤«¤»¤¿¤³¤È¤Ø¤Î°ÂÅÈ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ú¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡Û
¢£óîÆ£¤Ê¤®¤µ¡ÊºÂÉßÆ¸¡¿¹úÆáæÇ¿éÌò¡Ë
¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡ØÊüÁ÷¶ÉÀêµò¡Ù¤Ë½Ð±é¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£½Ð±é¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢»ä¤¬ÍÅ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤ÇÃÎ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¸½¾ì¤Ç±£¤·ÄÌ¤¹¤Î¤¬¾¯¤·ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡ª¤º¤Ã¤È¡È¿Í¼Á¡É¤È¤·¤ÆÈëÌ©¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤è¤¦¤ä¤¯³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥É¥¥É¥¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ò¶Ø¤Þ¤Ç¤ÎÄ¹¤¤Æ»¤Î¤ê¤âºîÉÊ¤Î°ìÉô¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Êª¸ì¤Î¿¿¼Â¤ò¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¸«Æ¨¤µ¤º¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª