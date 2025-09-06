¡Úºå¿À¡ÛµÕÅ¾¾¡Íø£³Ï¢¾¡¤Ç¤Ä¤¤¤ËÍ¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯£±¡ª¡¡¥×¥íÌîµå»Ë¾åºÇÂ®£¹·î£·Æü¤Ë¤âÆ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¤¬Ãè¤ËÉñ¤¦
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À£´¡½£±¹Åç¡Ê£¶Æü¡¦¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¼ó°Ì¤òÆÈÁö¤¹¤ëºå¿À¤¬µÕÅ¾¾¡Íø¤ÇÏ¢¾¡¤ò£³¤Ë¿¤Ð¤·¡¢£Ä£å£Î£Á¤¬ÇÔ¤ìÍ¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ï£±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ºÇÃ»£Ö¤Ï£¹·î£·Æü¤Ç¡¢£¸Æü¤ËÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤¿£¹£°Ç¯¤Îµð¿Í¤òÈ´¤¡¢£²¥ê¡¼¥°À©¸å¤Î»Ë¾åºÇÂ®Í¥¾¡¡Ê¥Ñ¤ÎÁ°¸å´üÀ©¤ò½ü¤¯¡Ë¤¬¸«¤¨¤¿¡£
¡¡£±ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î£´²ó£±»à°ì¡¢ÆóÎÝ¡£º´Æ£µ±¤¬¾ï¹¤«¤éÆ±ÅÀ¤Î±¦Á°Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Á¡Ö¥ï¥ó¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÇÆ±ÅÀ¤Ë¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£Æ±ÅÀ¤Î£¶²ó¤Ë¤Ï¡¢¿¹²¼¤¬¾¡¤Á±Û¤·¤Îº¸Á°Å¬»þÂÇ¡£Áê¼ê¼éÈ÷¤Î¥ß¥¹¤Ç£³ÅÀÌÜ¤âÃ¥¤¤¡¢£·²ó¤ËÃæÌî¤¬¥À¥á²¡¤·ÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤ÎÌçÊÌ¤Ï£´²ó£·°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ¡£ÊÑ²½µå¤ÎÀ©µå¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ç¶ì¤·¤¤Åêµå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¹Åç¤ÎÂçÀÛ¹¶¤Ë¤â½õ¤±¤é¤ì¤ÆºÇ¾¯¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£¡ÖËè²ó¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥ê¥º¥à¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ºÇ¾®¼ºÅÀ¤ÇÇ´¤ì¤¿¤È¤³¤í¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆâÍÆ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²ÝÂê¤È¤·¤Ã¤«¤ê¸þ¤¹ç¤Ã¤ÆÎý½¬¤·¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡£µ²ó°Ê¹ß¤Ï¥Ï¡¼¥È¥¦¥£¥°¡¢¥É¥ê¥¹¡¢È«¡¢µÚÀî¡¢ÀÐ°æ¤È¼«Ëý¤Î¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤òÅêÆþ¤·¤ÆÆ¨¤²ÀÚ¤ê¡£ÀÐ°æ¤Ï¼«¿È¤Î¥×¥íÌîµåµÏ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë£´£·»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤È¤·¤¿¡£