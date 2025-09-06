ºäËÜÊÛ¸î»Î°ì²È»¦³²¡¢°äÂÎÈ¯¸«¤«¤é£³£°Ç¯¤ÇÄÉÅé¼°¡Ä°ÖÎîÈê¤ÏÆüÊÛÏ¢¤¬´ÉÍý¤Ø¡ÖÆóÅÙ¤Èµö¤µ¤Ê¤¤¡×
¡¡¥ª¥¦¥à¿¿Íý¶µ´´Éô¤é¤Ë»¦³²¤µ¤ì¤¿ºäËÜÄéÊÛ¸î»Î¡ÊÅö»þ£³£³ºÐ¡Ë¤Î°äÂÎÈ¯¸«¤«¤é£³£°Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿£¶Æü¡¢È¯¸«¾ì½ê¤Î¿·³ã¸©¾å±Û»Ô¤Ë¤¢¤ë°ÖÎîÈêÁ°¤ÇÄÉÅé¼°¤¬¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡£³¸©¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì°ÌÃÖ¤¹¤ë°ì²È£³¿Í¤Î°ÖÎîÈê¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÊÛ¸î»ÎÍ»Ö¤é¤¬°Ý»ý´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¹âÎð²½¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢º£¸å¤ÏÆüËÜÊÛ¸î»ÎÏ¢¹ç²ñ¤¬¼çÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ´ÉÍý¤ò°ú¤·Ñ¤°¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¶µÃÄ¤òÄÉµÚ¤·¤Æ¤¤¤¿ºäËÜÊÛ¸î»Î¤ÈºÊ¤ÎÅÔ»Ò¡Ê¤µ¤È¤³¡Ë¤µ¤ó¡ÊÆ±£²£¹ºÐ¡Ë¡¢Ä¹ÃË¤ÎÎ¶É§¤Á¤ã¤ó¡ÊÆ±£±ºÐ£²¤«·î¡Ë¤Ï£±£¹£¸£¹Ç¯£±£±·î¡¢²£ÉÍ»Ô¤Î¼«Âð¤Ç¶µÃÄ´´Éô¤é¤Ë¤è¤Ã¤Æ»¦³²¤µ¤ì¤¿¡££³¿Í¤Î°äÂÎ¤Ï¿·³ã¡¢ÉÙ»³¡¢Ä¹Ìî£³¸©¤Î»³Ãæ¤ËÊÌ¡¹¤ËËä¤á¤é¤ì¡¢£¹£µÇ¯£¹·î£¶Æü¤ËºäËÜÊÛ¸î»Î¤ÈÅÔ»Ò¤µ¤ó¡¢Æ±·î£±£°Æü¤ËÎ¶É§¤Á¤ã¤ó¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡£¹£·Ç¯¡¢Í»Ö¤é¤Ç·ëÀ®¤·¤¿¡ÖºäËÜÊÛ¸î»Î¤È²ÈÂ²¤òµß¤¦Á´¹ñÊÛ¸î»Î¤Î²ñ¡Êµß¤¦²ñ¡Ë¡×¤¬¼çÆ³¤·¡¢ÃÏ¸¢¼Ô¤È¤Î¸ò¾Ä¤ÎËö¡¢£³¸©¤Î¸½¾ì¶á¤¯¤Ë°ÖÎîÈê¤ò¤½¤ì¤¾¤ì·úÎ©¡£»°¤Ä¤ÎÎØ¤ò¤«¤¿¤É¤Ã¤¿°ÖÎîÈê¤Ë¤Ï°ì²È£³¿Í¤¬´ó¤êÅº¤¦»Ñ¤¬¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Äê´üÅª¤ÊÁð´¢¤ê¤äÀ¶ÁÝ¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Î¼«¼£ÂÎ¤ä»ÔÌ±¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ë°ÑÂ÷¤¹¤ë·Á¤Ç´ÉÍý¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¶áÇ¯¤Ï¡¢µß¤¦²ñ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¹âÎð²½¤Ç¾Íè¤Ë¤ï¤¿¤ë°Ý»ý´ÉÍý¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÆüÊÛÏ¢¤¬³ÆÃÏ¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ê¤É¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ´ÉÍý¤ò°ú¤·Ñ¤°¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£µß¤¦²ñ¤ÎÂìÂô½¨½ÓÊÛ¸î»Î¡Ê£¶£¶¡Ë¤Ï¡ÖÍ»Ö¤Ç¤Î³èÆ°¤Ë¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ê¡¢ÆüÊÛÏ¢¤¬´ÉÍý¤ò¼çÆ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°ÕµÁ¤ÏÂç¤¤¤¡£»ö·ï¤òÌ¤Íè¤Ë¸ì¤ê·Ñ¤®¡¢ÆóÅÙ¤ÈÆ±ÍÍ¤Î»ö·ï¤¬µ¯¤¤ë¤³¤È¤Ïµö¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡¢ÆüÊÛÏ¢¤Î¶¯¤¤°Õ»×¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡£¶Æü¤Ï¡¢ÆüÊÛÏ¢¤ÎÞ¼¾åÎè»Ò²ñÄ¹¡Ê£·£±¡Ë¤¬¡¢ºäËÜÊÛ¸î»Î¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¾å±Û»Ô¤Î»³Ãæ¤òË¬¤ì¤¿¡£ÄÉÅé¼°¤Ç°ÖÎîÈê¤Ë¸¥²Ö¤·¡¢¡ÖÆüÊÛÏ¢¤Ï»ö·ï¤ÎÉ÷²½¤òËÉ»ß¤·¡¢ÊÛ¸î»Î¶ÈÌ³Ë¸³²ÂÐºö¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ¸åÀ¤¤Ë¸ì¤ê·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¯¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÃÏ¸µ¼«¼£ÂÎ¤Ê¤É¤È°ÖÎîÈê¤Î´ÉÍý¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ç°Õ½ñ¤ËÄ´°õ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢ÅÔ»Ò¤µ¤ó¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿ÉÙ»³¸©¤Ë¤¢¤ë°ÖÎîÈê¤âË¬Ìä¡££·Æü¤Ï¡¢Î¶É§¤Á¤ã¤ó¤Î°äÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿Ä¹Ìî¸©¤Î¸½¾ì¤òË¬¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤¤¤¦¡£