£Ä£å£Î£ÁÇÔÀï¡¡£²°Ìµð¿Í¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹£±¡¦£µ¤Ë¡¡¥É¥é£±ÃÝÅÄ¤ÏÏ»²óÅÓÃæ£³¼ºÅÀ¤Ç¥×¥í½é¹õÀ±
¡¡¡Ö£Ä£å£Î£Á£²¡Ý£³¥ä¥¯¥ë¥È¡×¡Ê£¶Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡£Ä£å£Î£Á¤ÏÏ¢¾¡¤¬¡Ö£²¡×¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¡££²°Ìµð¿Í¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤¬£±¡¦£µ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¥ë¡¼¥¡¼¡¦ÃÝÅÄ¤Ï¸Þ²ó¤Þ¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤ë¹¥Åê¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢Ï»²ó¤ËÉÍÅÄ¤ËÀèÀ©¥½¥í¤òÈïÃÆ¤·¡¢£µ²ó£±¡¿£³¤ò£´°ÂÂÇ£³¼ºÅÀ¡£ÂÇÀþ¤Î±ç¸î¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¤º¡¢¥×¥í½é¹õÀ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤ÏÆÀÅÀ·÷¤ËÁö¼Ô¤ò¿Ê¤á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¡¦»³Ìî¤ÎÁ°¤Ë¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¸Þ²ó¤Þ¤ÇÌµÆÀÅÀ¡££³ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ÎÏ»²ó¤Ë»³ËÜ¤Îº¸±Û¤¨¤ÇÈ¿·â¤·¤¿¤¬¡¢µÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£