¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/06¡Û¸¶°ø¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£¤ÎÌÝÂåÏÂ¿Í¤¬¤¬6Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè41²ó ¥Þ¥¤¥Ê¥Ó Åìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó 2025 AUTUMN/WINTER¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖTGC 2025 A/W¡×¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
ÌÝÂå¤Ï¡¢¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Î¥Æ¡¼¥é¡¼¥É¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ËÇò¤Î¥¿¡¼¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¡¢¸÷Âô´¶¤Î¤¢¤ë¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¥È¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢¼ê¤ò³Ü¤ËÅö¤Æ¡¢¼ó¤ò¤³¤Æ¤ó¡£¥¥å¡¼¥È¤Ê¥Ý¡¼¥º¤Ç´ÑµÒ¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡ÖTGC¡×20¼þÇ¯¤ÎÁ´ÂÎ¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¶¦ÁÏ -co-creation¡¦co-produce-¡×¡£TGC¤¬Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤êÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¡Ö¶¦ÁÏ¡×¤ÎÎÏ¤ò¤µ¤é¤Ë¼¡¤Î20Ç¯¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¹þ¤á¤¿¡ÖBEYOND TOGETHER¡×¤¬º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ê¤ë¡£½Ð±é¼Ô¤Ï¤¢¤Î¡¢ÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¡¢ÃÓÅÄÈþÍ¥¡¢¹â¶¶Ê¸ºÈ¡¢Ãæ¾ò¤¢¤ä¤ß¡¢¤Ê¤´¤ß¤Ê¤É¡£ILLIT¡Ê¥¢¥¤¥ê¥Ã¥È¡Ë¤¬¥á¥¤¥ó¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡ÖTGC¡×½é½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤¹¤Û¤«¡¢GENERATIONS¡Ê¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡Ë¡¦FRUITS ZIPPER¡Ê¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¡Ë¤é¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¸¶°ø¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£ÌÝÂåÏÂ¿Í¡È¼ó¤³¤Æ¤ó¡É¥Ý¡¼¥º
¢¡¡ÖTGC 2025 A/W¡×¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖBEYOND TOGETHER¡×
