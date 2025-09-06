TBSÎÉ¸¶°ÂÈþ¥¢¥Ê¡¢º£ÅÄ¹Ì»Ê¤Ë¡È¶âÍËÌë¤Î·Ý¿Í¤Î¾ÆÆù²ñ¡É»²²Ã¤ò¥¤¥¸¤é¤ì¤ë
TBS¤ÎÎÉ¸¶°ÂÈþ¥¢¥Ê¡Ê29ºÐ¡Ë¤¬¡¢9·î5Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Öº£ÅÄ¹Ì»Ê¤Î¤ª¼ªÇÒ¼Ú¡ª¶âÍËÆü¡×¡ÊTBS¥é¥¸¥ª¡Ë¤Ë½Ð±é¡£º£ÅÄ¹Ì»Ê¤È·Ý¿Í¤Î¾ÆÆù²ñ¤Ë»²²Ã¤·¡¢º£ÅÄ¤«¤é¡Ö½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢²Ö·Á¤Ç¤¹¤è¡© ¶âÍËÆü¤ÎÌë¡¢ÅöÆü¶õ¤¤¤Æ¤Á¤ã¥À¥á¡£¤Ê¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤È¥¤¥¸¤é¤ì¤¿¡£
ÈÖÁÈËÁÆ¬¡¢º£ÅÄ¤¬¡ÖÀè½µ¤Ï¥¢¥ß¡¼¥´¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤«¡¢¥¢¥ß¡¼¥´¤¬º£ÅÄ¥µ¡¼¥«¥¹ÃÄ¤Î¾ÆÆù²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤Ï¡×¤È¡¢ÈÖÁÈ¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ÎÎÉ¸¶°ÂÈþ¥¢¥Ê¤È¶¦¤Ë¾ÆÆù¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¡£
ÎÉ¸¶¥¢¥Ê¤¬¡Ö»ä¤â¤¢¤ÎÆü¤«¤éÃÄ°÷¤Î1¿Í¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢º£ÅÄ¤Ï¡Ö¤¢¤Î¤Í¡¢¡Ê·Ý¿Í¤¿¤Á¤Î½¸¤Þ¤ê¤Ç¤¢¤ë¡Ë¥µ¡¼¥«¥¹ÃÄ¤ËÍè¤Á¤ã¥À¥á¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤«¡¢½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢²Ö·Á¤Ç¤¹¤è¡© ¶âÍËÆü¤ÎÌë¡¢ÅöÆü¶õ¤¤¤Æ¤Á¤ã¥À¥á¡£¤Ê¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¡Ö¡Ê¼¡¤ÎÆü¡ËµÙ¤ß¤ÎÆü¤Î¶âÍËÆü¡¢Í½ÄêÆþ¤ì¤È¤±¤è¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡¡¡¡
ÎÉ¸¶¥¢¥Ê¤Ï¤½¤ÎÆü¡¢¥í¥±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡Ö¶õ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤è¡ª¡×¤ÈÁ°¤Î¤á¤ê¤Ç»²²Ã¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢º£ÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤Î¥¢¥ß¡¼¥´¤Î¡¢¤Þ¤¢ÂÐ±þÎÏ¡ª TBS¤Ï¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡£¥¢¥ß¡¼¥´¤«¤éÏÃ¤·³Ý¤±¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¡£·Ý¿Í¤¬¤¢¤ì¤À¤±Â·¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈËÁÆ¬¡¢º£ÅÄ¤¬¡ÖÀè½µ¤Ï¥¢¥ß¡¼¥´¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤«¡¢¥¢¥ß¡¼¥´¤¬º£ÅÄ¥µ¡¼¥«¥¹ÃÄ¤Î¾ÆÆù²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤Ï¡×¤È¡¢ÈÖÁÈ¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ÎÎÉ¸¶°ÂÈþ¥¢¥Ê¤È¶¦¤Ë¾ÆÆù¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¡£
ÎÉ¸¶¥¢¥Ê¤Ï¤½¤ÎÆü¡¢¥í¥±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡Ö¶õ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤è¡ª¡×¤ÈÁ°¤Î¤á¤ê¤Ç»²²Ã¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢º£ÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤Î¥¢¥ß¡¼¥´¤Î¡¢¤Þ¤¢ÂÐ±þÎÏ¡ª TBS¤Ï¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡£¥¢¥ß¡¼¥´¤«¤éÏÃ¤·³Ý¤±¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¡£·Ý¿Í¤¬¤¢¤ì¤À¤±Â·¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£