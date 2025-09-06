¡Ú¥¾¥Ã¤È¤¹¤ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡Û¡ÖËÍ¤Î²È¤Ë¤Ï²¿¤«¤¤¤ë¡×¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Î¼¡ÃË¤Ï¤É¤³¤Ë¾Ã¤¨¤¿¤Î¤«¡Ä°Û¤Ê¤ë»ëÅÀ¤¬¸òº¹¤¹¤ë²ø°Ûëý¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¤¤¿¡Û
¡ÖËÍ¤Î²È¤Ë¤Ï²¿¤«¤¤¤ë¡×¾¯Ç¯¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤±Æ¡£ÁÄÊì¤Ï¡¢¡Ö²È¤Î¼é¤ê¿À¡×¤È¸À¤¦¤±¤ì¤É¡Ä¡©¿·¶½½¡¶µ¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿·»¤¬²ÈÄí¤òÊø²õ¤Ø¤ÈÆ³¤¯¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¤ÏÃ¡¢¤«¤ó¤µ¤Ó(@kansabi_kk)¤µ¤ó¤Î¡Ö²È¤Ë¤¤¤ë¤â¤Î¤ÎÏÃ¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤ËÀ©ºî¤Î·Ð°Þ¤ä¸«¤É¤³¤í¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¢£¸«¤ë»ëÅÀ¤ÇÊÑ¤ï¤ëÀ¤³¦¤Î¤«¤¿¤Á¡£²ÈÂ²¤ÎÊø²õ¤ò´ñÌ¯¤ËÉÁ¤¯
²È¤ËÀ³¤à²ø°Û¤È¾¯Ç¯¤Î¤ªÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÜºî¡¢À©ºî¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æºî¼Ô¤Î¤«¤ó¤µ¤Ó¤µ¤ó¤Ë»Ç¤¦¤È¡¢¡Ö¤Û¤«¤ÎÆ°Êª¤äº«Ãî¤Î»ëÅÀ¤«¤é¸«¤ëÀ¤³¦¤È¤¤¤¦¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤ò¸«¤Æ¡¢Á´Á³°ã¤¦»ëÅÀ¤ä¿§¡¢Êª¤ÎÂª¤¨Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢¤³¤Î¤ªÏÃ¤ò»×¤¤¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÃåÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¡È°Û¤Ê¤ë»ëÅÀ¡É¤«¤éÉÁ¤«¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤É¤³¤«¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ç°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤³¤Î¤ªÏÃ¤Ï¸«¤ë¤â¤Î¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¤³¦¤Î¸«¤¨Êý¤¬°ã¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¤ªÏÃ¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢»Ò¶¡¤Î»ëÅÀ¤«¤é¤ß¤¿À¤³¦¡¢²ø°Û¤«¤é¸«¤¿À¤³¦¡¢¤Þ¤¿¿·¶½½¡¶µ¤Ë¿´¿ì¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¹·»¤¬ÉÁ¤¯À¤³¦¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¤è¤·¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤¬°ã¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉÁ¤Ê¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ËÜºî¡Ö²È¤Ë¤¤¤ë¤â¤Î¤ÎÏÃ¡×¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Ä¹·»¤¬½¡¶µ¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤ò¡¢ÀÖ¤ÎÇ»Ã¸¤À¤±¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¼êË¡¤Ï°µ´¬¤Ç¡¢¤½¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤Ï¸«»ö¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÈá¤·¤¯ÉÝ¤¤¡¢¤Ä¤é¤¤²øÃÌ¤äÉÔ»×µÄ¤ÊÏÃ¤Ë¾¯¡¹Èè¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡£ ÉÔ»×µÄ¤ÊÏÃ¤ä°ì¸«ÉÝ¤¤ÏÃ¤Ç¤â¡¢¼Â¤Ï²¹¤«¤¤Â¦ÌÌ¤äÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡¢µß¤¤¤¬¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¹Í¤¨¤¬¹¥¤¡×¤½¤¦¸ì¤ë¤«¤ó¤µ¤Ó¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢ËÜºî¤ÏÉÔ»×µÄ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ºÇ¸å¤Ë¤ÏÍ¥¤·¤¤Í¾±¤¤¬»Ä¤ëºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¿´¤Ë²¹¤«¤µ¤ò»Ä¤¹¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡£¤¼¤Ò¤½¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤ß¤ÆÍß¤·¤¤¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§¤«¤ó¤µ¤Ó(@kansabi_kk)
