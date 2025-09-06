ºå¿À¤¬¤Ä¤¤¤ËÍ¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯1¡¡»Ë¾åºÇÂ®¤Î¡Ö9·î7ÆüÍ¥¾¡¡×¤Î¾ò·ï¤Ï¡ÈÊ£»¨¡É¡¡¾¡¤Æ¤ÐÊ¸¶ç¤Ê¤·¤À¤¬¡Ä
¡¡2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ø¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò3¤È¤·¤Æ¤¤¤¿ºå¿À¤Ï6Æü¤Î¹ÅçÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ç4¡½1¤Ç¾¡Íø¡£¥Þ¥¸¥Ã¥¯ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿DeNA¤¬¥ä¥¯¥ë¥È¤Ë2¡½3¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢Í¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ï1¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡7Æü¤Îºå¿ÀÍ¥¾¡¤Ë¤«¤«¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Þ¥¸¥Ã¥¯ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëµð¿Í¡¢DeNA¤ÎÎ¾µåÃÄ¤À¡£µð¿Í¤Ï¸á¸å1»þ30Ê¬³«»ÏÍ½Äê¤ÇÃæÆü¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¤³¤³¤Çµð¿Í¤¬ÇÔ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤âÍ¥¾¡¤Ï·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡ºå¿À¤Ï¸á¸å6»þÍ½Äê¤Î¹ÅçÀï¡¢DeNA¤â¸á¸å6»þ³«»Ï¤Ç¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢ºå¿À¤¬¾¡¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÏÊ¸¶ç¤Ê¤·¤ÇÍ¥¾¡¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢ºå¿À¤¬°ú¤Ê¬¤±¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢µð¿Í¤¬¥Ç¡¼¥²¡¼¥à¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤«Éé¤±¤Ç·èÄê¤È¤Ê¤ë¡£ºå¿À¤¬ÇÔ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢µð¿Í¤¬Éé¤±¡¢DeNA¤¬°ú¤Ê¬¤±¤«Éé¤±¤Ê¤éÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»Ë¾åºÇÂ®V¤Ï90Ç¯µð¿Í¤Î9·î8Æü¤À¤¬¡¢ºå¿À¤Ï¾å²ó¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£