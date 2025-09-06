67ºÐÂç½÷Í¥¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤ËÁûÁ³¡ª èßÅÄµ×»Ò¤¬¡ÖÌó13Ç¯¤Ö¤ê¡×TGC¥é¥ó¥¦¥§¥¤¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¤ª¼ã¤¤¡×¡Ö¥Ô¥ó¥Ò¡¼¥ë¤¹¤´¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎèßÅÄµ×»Ò¤¬9·î6Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè41²ó ¥Þ¥¤¥Ê¥Ó Åìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó 2025 AUTUMN/WINTER¡×¡Ê°Ê²¼¡¢TGC¡Ë¤Ë½Ð±é¡£67ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤È´·²¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤Î¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÈäÏª¤·¡¢´ÑµÒ¤ä»ëÄ°¼Ô¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û67ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤èßÅÄµ×»Ò¤Î¡È¥¹¥¿¥¤¥ë¡É
¡¡À¤³¦Åª¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¢¥¸¥ã¥ó¥Ý¡¼¥ë¡¦¥´¥ë¥Á¥¨¤¬ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¥È¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÌö¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯·ãÆ°¤ÎÈ¾À¸¤ÈÁÏÂ¤¤Îµ°À×¤òÉÁ¤¤¤¿ÉñÂæ¡Ø¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥ê¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡Ù¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¡¢¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿èßÅÄ¡£Æ±¤¸¤¯¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥²¥¹¥È¤ÎËêÌîÃÒ¾Ï¤È¤È¤â¤Ë»Ñ¤ò¸½¤¹¤È¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Á¥å¡¼¥ë¤ò´ö½Å¤Ë¤â½Å¤Í¡¢¾²¤ò°ú¤¤º¤ë¤Û¤ÉÄ¹¤¤¥È¥ì¡¼¥ó¤Î°áÁõ¤Ç¡¢¸¸ÁÛÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¡£Ã¸¤¤¥°¥ì¡¼¤ä¥Ö¥ë¡¼¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÁ¡ºÙ¤Ê¿§¹ç¤¤¤Ç¡¢¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Ë¤³¤ÎÆü°ìÈÖ¤Î¡È²Ú¡É¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡èßÅÄ¤Ï¥é¥ó¥¦¥§¥¤¸å¤Î¥È¡¼¥¯¤Ç¡¢¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤Í¡£¶½Ê³¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ê½Ð±é¤Ï¡Ë13Ç¯¤Ö¤ê¤°¤é¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢µ×¡¹¤ÎÉñÂæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¤Þ¤¿¡¢°áÁõ¤Ï¥¸¥ã¥ó¥Ý¡¼¥ë¡¦¥´¥ë¥Á¥¨»á¤¬¼ê³Ý¤±¤¿°ìÅÀÊª¤Î¥ª¡¼¥È¥¯¥Á¥å¡¼¥ë¤À¤½¤¦¤Ç¡¢¡ÖºÇ½é¤ËÃËÀ¤Ë¥¹¥«¡¼¥È¤òÅ»¤ï¤»¤¿Êý¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿Í¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¤ª¼ã¤¤¡×¡Ö¥Ô¥ó¥Ò¡¼¥ë¤¹¤´¡×
¡¡4·î¤Ë67ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡ÈÂç½÷Í¥¡É¤Î»Ñ¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥é¤¹¤´¡×¡ÖÂç¸æ½ê¤¬¡×¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¤´ðÄ´¤Ê¸½¾ì¡ª¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¤ª¼ã¤¤¡×¡ÖèßÅÄ¤µ¤ó¥¥ì¥¤¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¥«¥Ã¥³¤¤¤¤½÷À¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤¡¡×¡Ö¥Ô¥ó¥Ò¡¼¥ë¤¹¤´¡×¡Ö¤¢¤Î·¤¤ÇÊâ¤±¤ëèßÅÄ¤µ¤ó¥Û¥ó¥È¤¹¤´¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡èßÅÄ¤Ï¡¢1958Ç¯4·î13ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹167cm¡£1980Ç¯¤ËNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Î¼Ì¿¿´Û¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¡¢ÉñÂæ¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊºîÉÊ¤Ç³èÌö¡£
¡¡TGC¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤òÀ¤³¦¤Ø¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë2005Ç¯8·î¤«¤éÇ¯2²ó³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë»Ë¾åºÇÂçµé¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¡£º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖBEYOND TOGETHER¡×¤Ç¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£MC¤ÏEXIT¤ÈÏÉ¸«ÎèÆà¡£Ãæ¾ò¤¢¤ä¤ß¤äÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¡¢»°µÈºÌ²Ö¤Û¤«¡¢¥é¥¤¥Ö¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆILLIT¡¢FRUITS ZIPPER¡¢ME:I¤Ê¤É¤â½Ð±é¡£¡Ê¡ØÂè41²ó ¥Þ¥¤¥Ê¥Ó Åìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó 2025 AUTUMN/WINTER¡Ù¡¿ABEMA SPECIAL¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë