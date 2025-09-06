¡È¸í¿³Áû¤®¤Î¿³È½¡É¤Ë¥Ö¥Á¥®¥ì¡ª¡Ö¤³¤ì¤Ï¥¥ì¤ë¡×¡Ö²¥¤ë¤Î¤«¤È¥Ó¥Ó¤Ã¤¿¡×¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤ÎÂà¾ì²¦¤¬Âç·ãÅÜ¢ªÂà¾ì½èÊ¬¤ÇÂç¹Ó¤ì¡Ö´é¶á¤¹¤®w¡×
¡ÚMLB¡Û¥¢¥¹¥È¥í¥º8¡¼7¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡Ê9·î3Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö4Æü¡¿¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú±ÇÁü¡Û¥Ö¥Á¥®¥ì¤Æ¡È¸í¿³Áû¤®¤Î¿³È½¡É¤ËÆÍ¿Ê
9·î3Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9·î4Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¡¦¥¢¥¹¥È¥í¥ºÂÐ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î°ìÀï¤Ç¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥Ö¡¼¥ó´ÆÆÄ¤¬ÌÔ¹³µÄ¤ÎËö¤ËÂà¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
8²óÎ¢¡¦¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Î¹¶·â¡¢2»àËþÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç·Þ¤¨¤¿9ÈÖ¤Î¥Æ¡¼¥é¡¼¡¦¥È¥é¥ó¥á¥ë¤ËÂÐ¤·¡¢4ÈÖ¼ê¥Ç¥Ó¥ó¡¦¥¦¥¤¥ê¥¢¥à¥º¤Ï¡¢ºÝ¤É¤¤¤È¤³¤í¤òÆÍ¤¯ÇÛµå¤ÇÍ¶¤¤¤Ë¤«¤«¤ë¤â¥È¥é¥ó¥á¥ë¤Ï¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¥Ü¡¼¥ë¤ò¸«¶Ë¤á¡¢¤Þ¤¿¡¢¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¦¥©¥ë¥·¥åµå¿³¤â¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ò¥³¡¼¥ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¥«¥¦¥ó¥È3-1¤È²¡¤·½Ð¤·¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤³¤È¤Ë¡£¤½¤·¤ÆÃíÌÜ¤Î5µåÌÜ¡¢Æâ³ÑÄã¤á¤ËÅê¤¸¤¿138km/h¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤â³°¤ì¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Ë¡£¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¤òµö¤¹¼êÄË¤¤²¡¤·½Ð¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¤·¤«¤·¤³¤Î¾ìÌÌ¡¢ºÝ¤É¤¤¥³¡¼¥¹¤¬¤³¤È¤´¤È¤¯¥Ü¡¼¥ëÈ½Äê¤µ¤ì¤¿¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Î¥¦¥¤¥ê¥¢¥à¥º¤ÏÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤º¤Ë¥¦¥©¥ë¥·¥åµå¿³¤Ë¹³µÄ¡£¤¹¤ë¤È¤µ¤é¤Ë¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¤Ï¥Ö¡¼¥ó´ÆÆÄ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¡È¥Ö¥Á¥¥ì¹³µÄ¡É¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¡£¤½¤ÎºÝ¤ËÆ±´ÆÆÄ¤Ï¡¢¤è¤Û¤ÉÅÜ¤ê¤¬ºÇ¹âÄ¬¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«Ë½¸À¤òÅÇ¤¤¤¿¤³¤È¤Çµå¿³¤¬·ãÅÜ¡£¤½¤Î¾ì¤Ç´ÆÆÄ¤ËÂÐ¤·¤ÆÂà¾ì¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿µå¿³¤ÎÈ½Äê¤ò½ä¤ë¥Ö¡¼¥ó´ÆÆÄ¤ÎÂà¾ì·à¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤µ¤¹¤¬w¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¥¥ì¤ë¡×¡Ö¤Þ¤¿Âà¾ìw¡×¡Ö²¥¤ë¤Î¤«¤È¥Ó¥Ó¤Ã¤¿¡×¡Ö´é¶á¤¹¤®w¡×¡ÖÈ½Äê¹ó¤¤¤Ê¡×¡Ö¤³¤Î¿Í¡¢¤É¿¿¤óÃæ¤Î¥Ü¡¼¥ëÈ½Äê½Ð¤·¤Æ±ê¾å¤·¤¿µå¿³¤ä¤í¡©¡×¡Ö¿³È½¤¬°¤¤¤À¤í¡×¡Ö¿³È½¤ÎÈ½Äê¤ò¿ôÃÍ²½¤¹¤ë¤È¡¢¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Ë1.4ÅÀÍÍø¤ËÆ¯¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤ä¤¾£÷¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¤³¤ì¤¬º£µ¨6ÅÙÌÜ¤ÎÂà¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ö¡¼¥ó´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥¥ã¥ê¥¢ÄÌ»»¤Ç45ÅÙÌÜ¡£Íèµ¨¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¥í¥Ü¥Ã¥È¿³È½¡É¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤âÀµ¼°Æ³Æþ¤µ¤ì¤ë¤È±½¤µ¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤Î¤Þ¤ÞÄ¹´üÀ¯¸¢²½¤¹¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¿ô¤òÁý¤ä¤·¤½¤¦¤À¡£¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë