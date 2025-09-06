¡Úºå¿À¡Û¹Åç¤ËµÕÅ¾¾¡Íø¤ÇÍ¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡Ö1¡×¡¡ÀÐ°æÂçÃÒ¤Ï¥Ô¥ó¥Á¾·¤¯¤â47»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤ÈµÏ¿·ÑÂ³
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° ºå¿À 4-1 ¹Åç(6Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì)
ºå¿À¤Ï½é²ó¤ËÀèÀ©¤òµö¤¹¤â¡¢µÕÅ¾¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Þ¤·¤¿¡£Â¾µå¾ì¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¡¢Í¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ï¡Ö1¡×¤ËÅþÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÆü¤ÎÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤¿¤Î¤ÏÌó3¥ö·î¤Ö¤ê¤ÎÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÌçÊÌ·¼¿ÍÅê¼ê¡£½é²ó¤Ï2¥¢¥¦¥È¤Þ¤Ç½çÄ´¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¤â¡¢¹¥Ä´¤Î¾®±à³¤ÅÍÁª¼ê¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤òµö¤¹¤È¡¢Â³¤¯¥â¥ó¥Æ¥íÁª¼ê¤Ë¥é¥¤¥óºÝ¤ËÍî¤Á¤ëÀèÀ©¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÍá¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
±ç¸î¤·¤¿¤¤ºå¿ÀÂÇÀþ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÂÐ¤¹¤ë¹Åç¤ÎÀèÈ¯¡¦¾ï×¢±©ÌéÅÍÅê¼ê¤ÎÁ°¤Ë3²ó¤Þ¤ÇÌµ°ÂÂÇ¤ÈÍÞ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·4²ó¤Ë¤Ï¡¢¥¨¥é¡¼¤È»Íµå¤«¤é1¥¢¥¦¥È1¡¢2ÎÝ¤Î¹¥µ¡¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢¥Á¡¼¥à½é¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤ëº´Æ£µ±ÌÀÁª¼ê¤ÎÆ±ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ç»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë6²ó¤Ë¤â»Íµå¤È¥Ò¥Ã¥È¤Ç¥Î¡¼¥¢¥¦¥È1¡¢3ÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¥¤¥¯¡£¤³¤³¤Ç¿¹²¼æÆÂÀÁª¼ê¤Ë4»î¹çÏ¢Â³ÂÇÅÀ¤È¤Ê¤ë¾¡¤Á±Û¤·¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ï2ÈÖ¼ê¡¦¥Ï¡¼¥óÅê¼ê¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¡£2¥¢¥¦¥È¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤â¡¢ËþÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤«¤éºäËÜÀ¿»ÖÏºÁª¼ê¤Î¥µ¡¼¥ÉÊý¸þ¤Ø¤ÎÅö¤¿¤ê¤ËÁê¼ê¤Î¥¨¥é¡¼¤¬Íí¤ß2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
7²ó¤Ë¤Ï1¥¢¥¦¥È2ÎÝ¤«¤éÃæÌîÂóÌ´Áª¼ê¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢3ÅÀ¤È¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤Þ¤¹¡£ºå¿ÀÅê¼ê¿Ø¤Ï4²ó1¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤·¤¿ÌçÊÌÅê¼ê¤ËÂ³¤¡¢¥Ï¡¼¥È¥¦¥£¥°Åê¼ê¡¢¥É¥ê¥¹Åê¼ê¡¢È«À¤¼þÅê¼ê¡¢µÚÀî²íµ®Åê¼ê¤¬Ìµ¼ºÅÀ¥ê¥ì¡¼¡£9²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤¿ÀÐ°æÂçÃÒÅê¼ê¤Ï¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤â¡¢º´Æ£Áª¼ê¤Î¹¥¼éÈ÷¤Ë¤â½õ¤±¤é¤ì¡¢47»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤ÈµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¥²¡¼¥à¥»¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æ±Æü2°Ìµð¿Í¤Ï¾¡Íø¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢3°ÌDeNA¤¬ÇÔ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢ºå¿À¤ÎÍ¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ï¡Ö1¡×¤ËÅþÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£