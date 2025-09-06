¸µ¶ä¹Ô°÷¤¬¶µ¤¨¤ë¡ªÄÌÄ¢¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¤¡©
Å¹ÊÞ¤Î¤¢¤ë¶ä¹Ô¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡¢ÄÌÄ¢¤ÎÈ¯¹Ô¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¼è°ú¤ò½Å¤Í¤ì¤Ð½Å¤Í¤ë¤Û¤É¡¢ÄÌÄ¢¤Î¿ô¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍøÍÑºÑ¤ß¤ÎÄÌÄ¢¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¢¡¡Ú¥Þ¥ó¥¬¡Û¸µ¶ä¹Ô°÷¤¬¶µ¤¨¤ë¡ª»È¤ï¤Ê¤¤¸ýºÂ¤Ë¤ª¶â¤òÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤É¤¦¤Ê¤ë¡©
¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢ÄÌÄ¢¤Ë¤Ï¤ª¶â¤¬Æþ¶â¤µ¤ì¤¿¤È¤¤ÎµÏ¿¤â»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£¶ÐÌ³Àè¤«¤é¤ÎµëÎÁ¤ä¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Î¿¶¹þ¤ä¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤ä¼«±Ä¶È¤Î¾ì¹ç¡¢¼è°úÀè¤«¤é¤Î¿¶¹þÅù¤Ç¤¹¡£
¸ýºÂ¤«¤é¤ª¶â¤¬°ú¤Íî¤È¤·¤µ¤ì¤ë¤È¤¤Ë¤âµÏ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¸ø¶¦ÎÁ¶â¤Î°ú¤Íî¤È¤·¡¢³Æ¼ï¥í¡¼¥ó¤ÎÊÖºÑ¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ÎÍøÍÑÎÁ¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Ê¤É¤ÎÄê´üÅª°ú¤Íî¤È¤·¡¢ÀÑÎ©ÍÂ¶â¤Î°ú¤Íî¤È¤·Åù¤Ç¤¹¡£
²È·×¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢²È·×Êí¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤ò¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÄÌÄ¢¤Ç°ú¤Íî¤È¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ï¡¢É¬¤º¹àÌÜ¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤·¡¢³Æ¼ï»ÙÊ§¤¤¤¬¸ýºÂ°ú¤Íî¤È¤·¤È¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ÎÍøÍÑ¤¬¥á¥¤¥ó¤Î¿Í¤Î¾ì¹ç¡¢ÄÌÄ¢¤ò¸«¤ë¤À¤±¤Ç¡¢²¿¤Ë¤É¤ì¤¯¤é¤¤»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
²È·×Êí¤ò¤Ä¤±¤ë¤Î¤¬ÌÌÅÝ¤Ê¿Í¤Ê¤é¡¢ÄÌÄ¢¤ÇËè·î¤ÎÆþ½Ð¶â¤ÎµÏ¿¤ò½¸·×¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤ª¶â¤ÎÎ®¤ì¤¬ÇÄ°®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢µ¨Àá¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍøÍÑÎÁ¤¬ÊÑÆ°¤¹¤ë¸ø¶¦ÎÁ¶â¤Î¾ì¹ç¡¢¤É¤Î·î¤Ë¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î»ÙÊ§¤¤¤ò¤·¤¿¤Î¤«¤ÎµÏ¿¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢º£¸å¤ÎÍ½»»¤òÁÈ¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ëÊÝÂ¸´ü´Ö¤Ï5¡Á6Ç¯¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢Ëü¤¬°ì¡¢ÁêÂ³¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤È¤¡¢¿¯³²¤µ¤ì¤¿ÁêÂ³¸¢¤ÎÊÖ´Ô¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤ë¤Î¤Ï¿¯³²¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤«¤é5Ç¯¤È·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¾¤Ë¤âÀ¸Á°Â£Í¿¤Ë¤«¤«¤ëÂ£Í¿ÀÇ¤Î¿½¹ð´ü¸Â¤¬6Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅù¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÁêÂ³¤äÂ£Í¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢ÄÌÄ¢¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯Ä¹´ü´ÖÊÝ´É¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÆÃ¤Ë¿Æ»Ò´Ö¤Ç¤Ï¸å¤«¤é¤â¤á¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¸ýºÂ¤ò²ð¤·¤Æ¤ª¶â¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤è¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤È¤¤ËÄÌÄ¢¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¤ª¶â¤ÎÎ®¤ì¤¬´ÊÃ±¤ËÇÄ°®¤Ç¤¤ë¤Î¤ÇÊØÍø¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÄÌÄ¢¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤â¡¢ÍÎÁ¤ÇÆþ½Ð¶âµÏ¿¤òÈ¯¹Ô¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ê´Ö¤â¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¸½Êª¤Ç¤¢¤ëÄÌÄ¢¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÆÀºö¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â»Ò¤É¤â¤¬2¿Í°Ê¾å¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢ÄÌÄ¢¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¾å¤Î»Ò¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿ÈñÍÑ¤¬¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤«¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ª¶â¤ò½àÈ÷¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
5¡Á6Ç¯¤È¤¤¤¦´ü´Ö¤Ï¡¢¸øÅª¤ÊÌÌ¤Ç¤â»äÅª¤ÊÌÌ¤Ç¤â¡¢ÄÌÄ¢¤¬ÌòÎ©¤Ä´ü´Ö¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤¿¤À¤·¡¢Äê´üÅª¤ËÄÌÄ¢¤òµÄ¢¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¤Þ¤È¤á¤ÆÆþ¶â¡¢½Ð¶â¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÆâÍÆ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄÌÄ¢¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊµÏ¿¤Î½¸¤Þ¤ê¤Ç¤¹¡£Í¸ú³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¤³¤Þ¤á¤ËµÄ¢¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ê¸¡§ÈÓÅÄ Æ»»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
¶âÍ»µ¡´Ø¶ÐÌ³¤ò·Ð¤ÆFP¡ÊCFP¡¢1µéFPµ»Ç½»Î¡Ë¤ò¼èÆÀ¡£ÆÈÎ©·ÏFP¤È¤·¤Æ¡¢³Æ¼ïÁêÃÌ¶ÈÌ³¤ä¥»¥ß¥Ê¡¼¹Ö»Õ¡¢¼¹É®³èÆ°¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶â±¿¥¢¥Ã¥×¤ä¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ª¶â¤Ê¤É¡¢¥«¥é¡¼¥»¥é¥Ô¡¼¤È¿ôÈë½Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤âÆÀ°Õ¡£
(Ê¸:ÈÓÅÄ Æ»»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë)
¢¡¡Ú¥Þ¥ó¥¬¡Û¸µ¶ä¹Ô°÷¤¬¶µ¤¨¤ë¡ª»È¤ï¤Ê¤¤¸ýºÂ¤Ë¤ª¶â¤òÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤É¤¦¤Ê¤ë¡©
ÄÌÄ¢¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡©¶ä¹Ô¤ÎÄÌÄ¢¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬¤ª¶â¤ò½Ð¤·Æþ¤ì¤¹¤ë¤È¤¤ÎµÏ¿¤Î¤¿¤á¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¶â¤òATMÅù¤ÇÆþ¶â¡¦½Ð¶â¤ò¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢ÄÌÄ¢¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¸ýºÂ¤«¤é¤ª¶â¤¬°ú¤Íî¤È¤·¤µ¤ì¤ë¤È¤¤Ë¤âµÏ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¸ø¶¦ÎÁ¶â¤Î°ú¤Íî¤È¤·¡¢³Æ¼ï¥í¡¼¥ó¤ÎÊÖºÑ¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ÎÍøÍÑÎÁ¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Ê¤É¤ÎÄê´üÅª°ú¤Íî¤È¤·¡¢ÀÑÎ©ÍÂ¶â¤Î°ú¤Íî¤È¤·Åù¤Ç¤¹¡£
ÄÌÄ¢¤Î¼ý»Ù¤Ï²È·×¤Î¸«Ä¾¤·¤ËÌòÎ©¤Ä¤¸¤Ä¤ÏÄÌÄ¢¤ËµÏ¿¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤Ï²È·×¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¾å¤ÇÂçÀÚ¤Ê¾ðÊó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²È·×¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢²È·×Êí¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤ò¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÄÌÄ¢¤Ç°ú¤Íî¤È¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ï¡¢É¬¤º¹àÌÜ¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤·¡¢³Æ¼ï»ÙÊ§¤¤¤¬¸ýºÂ°ú¤Íî¤È¤·¤È¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ÎÍøÍÑ¤¬¥á¥¤¥ó¤Î¿Í¤Î¾ì¹ç¡¢ÄÌÄ¢¤ò¸«¤ë¤À¤±¤Ç¡¢²¿¤Ë¤É¤ì¤¯¤é¤¤»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
²È·×Êí¤ò¤Ä¤±¤ë¤Î¤¬ÌÌÅÝ¤Ê¿Í¤Ê¤é¡¢ÄÌÄ¢¤ÇËè·î¤ÎÆþ½Ð¶â¤ÎµÏ¿¤ò½¸·×¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤ª¶â¤ÎÎ®¤ì¤¬ÇÄ°®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢µ¨Àá¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍøÍÑÎÁ¤¬ÊÑÆ°¤¹¤ë¸ø¶¦ÎÁ¶â¤Î¾ì¹ç¡¢¤É¤Î·î¤Ë¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î»ÙÊ§¤¤¤ò¤·¤¿¤Î¤«¤ÎµÏ¿¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢º£¸å¤ÎÍ½»»¤òÁÈ¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¤¤í¤¤¤í¤ÊµÏ¿¤¬»Ä¤ëÄÌÄ¢¤Ï5¡Á6Ç¯ÊÝ´É¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤Î¤è¤¦¤ËÍøÍÑºÑ¤ß¤ÎÄÌÄ¢¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÁÌ¤ë¤³¤È¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤ò¼è¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î´ü´Ö¡¢»Ä¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ëÊÝÂ¸´ü´Ö¤Ï5¡Á6Ç¯¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢Ëü¤¬°ì¡¢ÁêÂ³¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤È¤¡¢¿¯³²¤µ¤ì¤¿ÁêÂ³¸¢¤ÎÊÖ´Ô¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤ë¤Î¤Ï¿¯³²¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤«¤é5Ç¯¤È·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¾¤Ë¤âÀ¸Á°Â£Í¿¤Ë¤«¤«¤ëÂ£Í¿ÀÇ¤Î¿½¹ð´ü¸Â¤¬6Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅù¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÁêÂ³¤äÂ£Í¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢ÄÌÄ¢¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯Ä¹´ü´ÖÊÝ´É¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÆÃ¤Ë¿Æ»Ò´Ö¤Ç¤Ï¸å¤«¤é¤â¤á¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¸ýºÂ¤ò²ð¤·¤Æ¤ª¶â¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤è¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤È¤¤ËÄÌÄ¢¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¤ª¶â¤ÎÎ®¤ì¤¬´ÊÃ±¤ËÇÄ°®¤Ç¤¤ë¤Î¤ÇÊØÍø¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÄÌÄ¢¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤â¡¢ÍÎÁ¤ÇÆþ½Ð¶âµÏ¿¤òÈ¯¹Ô¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ê´Ö¤â¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¸½Êª¤Ç¤¢¤ëÄÌÄ¢¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÆÀºö¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â»Ò¤É¤â¤¬2¿Í°Ê¾å¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢ÄÌÄ¢¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¾å¤Î»Ò¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿ÈñÍÑ¤¬¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤«¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ª¶â¤ò½àÈ÷¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
5¡Á6Ç¯¤È¤¤¤¦´ü´Ö¤Ï¡¢¸øÅª¤ÊÌÌ¤Ç¤â»äÅª¤ÊÌÌ¤Ç¤â¡¢ÄÌÄ¢¤¬ÌòÎ©¤Ä´ü´Ö¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤¿¤À¤·¡¢Äê´üÅª¤ËÄÌÄ¢¤òµÄ¢¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¤Þ¤È¤á¤ÆÆþ¶â¡¢½Ð¶â¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÆâÍÆ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄÌÄ¢¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊµÏ¿¤Î½¸¤Þ¤ê¤Ç¤¹¡£Í¸ú³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¤³¤Þ¤á¤ËµÄ¢¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ê¸¡§ÈÓÅÄ Æ»»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
¶âÍ»µ¡´Ø¶ÐÌ³¤ò·Ð¤ÆFP¡ÊCFP¡¢1µéFPµ»Ç½»Î¡Ë¤ò¼èÆÀ¡£ÆÈÎ©·ÏFP¤È¤·¤Æ¡¢³Æ¼ïÁêÃÌ¶ÈÌ³¤ä¥»¥ß¥Ê¡¼¹Ö»Õ¡¢¼¹É®³èÆ°¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶â±¿¥¢¥Ã¥×¤ä¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ª¶â¤Ê¤É¡¢¥«¥é¡¼¥»¥é¥Ô¡¼¤È¿ôÈë½Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤âÆÀ°Õ¡£
(Ê¸:ÈÓÅÄ Æ»»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë)