¡ü DeNA 2 ¡Ý 3 ¥ä¥¯¥ë¥È ¡û
¡ã20²óÀï¡¦²£ÉÍ¡ä
¡¡6Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼ DeNA¡Ý¥ä¥¯¥ë¥È¡Ù¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿ÂçÌðÌÀÉ§»á¤¬¡¢DeNA¤ÎÂåÁö¡¦¿ÀÎ¤ÏÂµ£¤ÎÁöÎÝ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡DeNA¤Ï¡¢2¡Ý3¤Î9²óÀèÆ¬¤ÎÂåÂÇ¡¦ÅÙ²ñÎ´µ±¤¬ÆâÌî°ÂÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢ÂåÁö¡¦¿ÀÎ¤¤¬Á÷¤é¤ì¤ë¡£°ì»à¸å¡¢¥Ó¥·¥¨¥É¤Î¥é¥¤¥ÈÁ°¤Ë¥Ý¥È¥ê¤ÈÍî¤Á¤ë°ÂÂÇ¤Ç°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤¹¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ÂçÌð»á¤Ï¡Ö¿ÀÎ¤¡¢¥é¥¤¥È¤Î°ÌÃÖ¸«¤Æ¥»¥«¥ó¥É¤ÎÄÉ¤¤Êý¤ò¸«¤¿¤é¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ý¥Æ¥ó¥Ò¥Ã¥È¤ÈÈ½ÃÇ¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥µ¡¼¥É¤Þ¤Ç¹Ô¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÂåÁö¤Ç½Ð¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤ÎÁö¼Ô¤ÎÇ½ÎÏ¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡·ë¶É¡¢²ÜÌ¾Ã£É×¤¬¶õ»°¿¶¡¢·¬¸¶¾»Ö¤¬±¦Èô¤Ç»î¹ç½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¡Ë