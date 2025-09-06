¾¾Á°¤Ò¤í»Ò¡¡¤¤¤È¤³¥µ¥Ö¤Á¤ã¤ó¤«¤é¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À²Î¤¨¤ë¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¡¡55¼þÇ¯µÇ°¸ø±é¤Ç29¶ÊÇ®¾§
¡¡±é²Î²Î¼ê¤Î¾¾Á°¤Ò¤í»Ò¡Ê75¡Ë¤¬6Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç²Î¼êÀ¸³è55¼þÇ¯µÇ°¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥²¥¹¥È¤ËÀ¥Àî±Í»Ò¡Ê77¡Ë¤ä»³ËÜ¾ùÆó¡Ê75¡Ë¤é¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢Ìó3»þ´Ö¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇºÇ¿·¶Ê¡ÖÌð±ÛÌ¨¡×¤Ê¤É29¶Ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡³«±éÁ°¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¾¾Á°¤Ï²Î¼ê¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ÌÜÆ¬¤òÇ®¤¯¤·¤¿¡£¡Ö²È½Ð¤ò¤·¤Æ¤¤¿»ä¤¬¤¤¤Ä¤«É¬¤º¿Æ¹§¹Ô¡¢¿Æ¤Î´î¤Ö´é¤¬¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤À¤±¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼2Ç¯ÌÜ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¿¥¯¥·¡¼¤¬»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¡¢Éüµ¢¤Þ¤Ç8Ç¯¤«¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤Ò¤¿¤à¤¤Ë¤³¤³¤Þ¤Ç¤¤¿¡£
¡¡¿·¶Ê¡ÖÌð±ÛÌ¨¡×¤Ï¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë·î´ÖUSEN±é²Î²ÎÍØ¶Ê¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¡Ö55Ç¯¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Î¤«¤È²þ¤á¤Æ´¶·ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£Æ±¶Ê¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¤Ï¤É¤Á¤é¤â¤¤¤È¤³¤ÎËÌÅç»°Ïº¡Ê88¡Ë¤¬ºî¶Ê¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¡£¡ÖºòÇ¯8·î¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤¿»þ¤Ï¡È¤Ò¤í¤³¡¢¤½¤í¤½¤í¼¤á¤í¤è¡É¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Ê¤¤¤À¤Î¼ýÏ¿¤Î»þ¤Ë¤Ï¡È¤¤¤¤À¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÅöÊ¬²Î¤¨¤ë¤«¤é´èÄ¥¤ì¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤Ö¤Á¤ã¤ó¤Îµö²Ä¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤É¤³¤Þ¤Ç²Î¤¨¤ë¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Þ¤À¤Þ¤À²Î¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£