¡ÖÂè41²ó¥Þ¥¤¥Ê¥ÓÅìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó2025 AUTUMN¡¿WINTER¡×¡ÊTGC¡Ë¤¬6Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ÇÐÍ¥ÃÝÆâÎÃ¿¿¡Ê32¡Ë¤¬3Ç¯¤Ö¤ê¤ÎTGC½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥²¥¹¥È¤ÎÃÝÆâ¤¬¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤ÆµÒÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£µÒÀÊ¤Î´Ö¤òÄÌ¤Ã¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò³°¤·¤Æ¾Ð´é¤Ç¥é¥ó¥¦¥¨¡¼¤òÊâ¤¤¤¿¡£
TGC20¼þÇ¯¤ò¼õ¤±¡Ö20¼þÇ¯¤Ê¤ó¤ÇÀ¹¤ê¤¢¤²¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¤â¤¦20¼þÇ¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤â¼ã¤¤º¢¤«¤é¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¡£µÒÀÊ¤«¤é¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿·Á¯¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¡£¡ÊTGC¤¬¡Ë9²óÌÜ¤¯¤é¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤³¤È¤ò¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡Ä¡£¤½¤³¤éÊÕ¡ÊÅÐ¾ì¤·¤¿¾ì½ê¡Ë¤Î³§¤µ¤ó¤ªÁû¤¬¤»¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢²ÆÈÁ¤È¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëTBS·Ï10·î´ü²ÐÍË¥É¥é¥Þ¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡×¤òPR¤·¡Ö¥é¥Ö¥³¥á¤ò¤ä¤ê¤Þ¤¹¡ª¡¡µ×¡¹¡¢24ºÐ°ÊÍè¤¯¤é¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£¡¡Äâ¼ç´ØÇò»×¹Í¤Ê³¤Ï·¸¶¾¡ÃËÌò¤ò±é¤¸¡Ö¼«Ê¬¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤µ¤Ê¤¤ã¤Ê¤È¡£³ä¤È¡ÊÌò¤È¡ËÇ¯¤¬¶á¤¤Êý¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£ÆÀ°ÕÎÁÍý¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤Ê¤ó¤Ë¤â¤ä¤é¤Ê¤¤¡¢µû¾Æ¤¯¤À¤±¡£¤À¤±¤É¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤ÊÊñÃú¤Ï¤¹¤Ã¤´¤¤¤¤¤¤¤ÎÇã¤¦¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¤³¤À¤ï¤ê¤À¤±¶¯¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£