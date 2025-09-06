韓国ガールズグループMEOVV、日本の好きなところ明かす デビュー1周年記念日に「TGC」初出演【TGC2025A/W】
【モデルプレス＝2025/09/06】韓国の5人組ガールズグループ・MEOVV （ミヤオ）が6日、さいたまスーパーアリーナにて開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」（以下、「TGC 2025 A/W」）に出演。囲み取材に応じた。
【写真】新人韓国ガールズグループ、日本大型ファッションショーに初出演
「TGC」初出演を受け、ANNA（アンナ）は「実は今日私たちにとって、デビュー1周年という特別な日なんですけど、このような特別な日にTGCに出演できて嬉しいです」と喜び。取材はパフォーマンス前に行われたため「今日まで準備を一生懸命してきたんですけど、私たちの日本1st Digital Single『ME ME ME』を初めて公開することになるので、ぜひ楽しみにしてください」と意気込んでいた。
また一人ずつ日本の好きなところを明かす場面も。GAWON（ガウォン）は「日本ならではの雰囲気が好きです。夜景もとっても綺麗なんです」といい、ANNAは「日本の温かい雰囲気が好きで、日本に来る度にいつも癒やされてます」、ELLA（エラ）は「本当に美味しいうなぎ」、NARIN（ナリン）、SOOIN（スイン）は揃って「コンビニのたまごサンドが好きです」と明かした。
MEOVVは、2024年9月6日にデビューしたELLA、GAWON、SOOIN、ANNA、NARINによる5人組グループ。2025年7月29日にJapan 1st Digital Single「ME ME ME」をリリースした。
「TGC」20周年の全体テーマは「共創 -co-creation・co-produce-」。TGCが長きにわたり築いてきた「共創」の力を、さらに次の20年へと導いていくというメッセージを込めた「BEYOND TOGETHER」が今回のテーマとなる。出演者はあの、池田エライザ、池田美優、高橋文哉、中条あやみ、なごみなど。ILLIT（アイリット）がメインアーティストとして「TGC」初出演を果たすほか、GENERATIONS（ジェネレーションズ）・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）らによるライブパフォーマンスも展開された。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆MEOVV、日本の好きなところ明かす
◆「TGC 2025 A/W」テーマは「BEYOND TOGETHER」
