MEOVV¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼1¼þÇ¯µÇ°Æü¤Ë¡ÖTGC¡×½é½Ð±é¤Ç¥È¥ê¾þ¤ë ½é¤ÎÆüËÜ¸ì¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡õ¹ë²Ú¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ìÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡ÚTGC2025A/W¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/06¡Û´Ú¹ñ¤Î5¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦MEOVV ¡Ê¥ß¥ä¥ª¡Ë¤¬6Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè41²ó ¥Þ¥¤¥Ê¥Ó Åìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó 2025 AUTUMN/WINTER¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖTGC 2025 A/W¡×¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È½é½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿MEOVV¡£¥â¥Î¥¯¥í¤ÎÈ©¸«¤»°áÁõ¤òÃå¤³¤Ê¤·¡¢¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¿·¥Ø¥¢¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖMEMEME¡×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¡£¡ÖTGC¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÃæ¤Ç¥È¥ê¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
1¶ÊÌÜ¤Ë¤Ï¡ÖME ME ME¡×¤ò½é¤ÎÆüËÜ¸ì¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò½ª¤¨¤ë¤ÈSOOIN¡Ê¥¹¥¤¥ó¡Ë¤Ï¡Ö¤Þ¤ºTGC¤Ç¥é¥¹¥È¤ò¾þ¤ì¤Æ¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡Á¡ª¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢MC¤Ç¡ÖÍýÁÛ¤Î¼«Ê¬¤ÎÍýÁÛÁü¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎANNA¡Ê¥¢¥ó¥Ê¡Ë¤Ï¡¢¡Ö»ä¤Ï¤É¤ó¤Ê¤È¤¤â¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤³¤È¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤òËº¤ì¤º¤ËÉ½¸½¤Ç¤¤ë¼«Ê¬¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤·¡¢¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤½¤ì¤Ï¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤³¤ì¤«¤é¤â¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤ò¤ª¸«¤»¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
MC¥Ñ¡¼¥È¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡ÖMEOW¡×¡ÖDROP TOP¡×¤È¿Íµ¤³Ú¶Ê¤ò¼¡¡¹¤ÈÈäÏª¡£¤½¤Î¸å¤ÎMC¤Ç¤Ï¡¢ELLA¡Ê¥¨¥é¡Ë¤¬¡ÖTGC¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÆüËÜ¸ì¤ÇÅÁ¤¨¡¢ANNA¤Ï¡Ö¼Â¤Ïº£Æü¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼1¼þÇ¯¤ÎµÇ°Æü¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃÊÌ¤ÊÆü¤ËTGC¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈµÇ°Æü¤ò´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
ºÇ¸å¤Î³Ú¶Ê¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ë¤Ï¡¢¡Ö³§¤µ¤ó¼ê¤òµó¤²¤ë½àÈ÷¤Ç¤¤Æ¤ë¡Á¡©¡×¤ÈÀú¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¡£¥é¥¹¥È¤Ï¡¢¥µ¥Ó¤Î¼ê¤òµó¤²¤ë¿¶¤êÉÕ¤±¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¡ÖHANDS UP¡×¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç²ñ¾ì¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤òºÇ¹âÄ¬¤Ë¾å¤²¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ËÆÍÆþ¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ï¤³¤ÎÆü½Ð±é¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤¿¤Á¤¬½¸·ë¤·¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
MEOVV¤Ï¡¢2024Ç¯9·î6Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿ELLA¡¢GAWON¡Ê¥¬¥¦¥©¥ó¡Ë¡¢SOOIN¡¢ANNA¡¢NARIN¡Ê¥Ê¥ê¥ó¡Ë¤Ë¤è¤ë5¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡£2025Ç¯7·î29Æü¤ËJapan 1st Digital Single¡ÖME ME ME¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£
¡ÖTGC¡×20¼þÇ¯¤ÎÁ´ÂÎ¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¶¦ÁÏ -co-creation¡¦co-produce-¡×¡£TGC¤¬Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤êÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¡Ö¶¦ÁÏ¡×¤ÎÎÏ¤ò¤µ¤é¤Ë¼¡¤Î20Ç¯¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¹þ¤á¤¿¡ÖBEYOND TOGETHER¡×¤¬º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ê¤ë¡£½Ð±é¼Ô¤Ï¤¢¤Î¡¢ÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¡¢ÃÓÅÄÈþÍ¥¡¢¹â¶¶Ê¸ºÈ¡¢Ãæ¾ò¤¢¤ä¤ß¡¢¤Ê¤´¤ß¤Ê¤É¡£ILLIT¡Ê¥¢¥¤¥ê¥Ã¥È¡Ë¤¬¥á¥¤¥ó¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡ÖTGC¡×½é½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤¹¤Û¤«¡¢GENERATIONS¡Ê¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡Ë¡¦FRUITS ZIPPER¡Ê¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¡Ë¤é¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
M1.ME ME ME
M2.MEOW
M3.DROP TOP
M4.HANDS UP
¢¡¡ÖTGC 2025 A/W¡×¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖBEYOND TOGETHER¡×
¡ÖTGC¡×20¼þÇ¯¤ÎÁ´ÂÎ¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¶¦ÁÏ -co-creation¡¦co-produce-¡×¡£TGC¤¬Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤êÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¡Ö¶¦ÁÏ¡×¤ÎÎÏ¤ò¤µ¤é¤Ë¼¡¤Î20Ç¯¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¹þ¤á¤¿¡ÖBEYOND TOGETHER¡×¤¬º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ê¤ë¡£½Ð±é¼Ô¤Ï¤¢¤Î¡¢ÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¡¢ÃÓÅÄÈþÍ¥¡¢¹â¶¶Ê¸ºÈ¡¢Ãæ¾ò¤¢¤ä¤ß¡¢¤Ê¤´¤ß¤Ê¤É¡£ILLIT¡Ê¥¢¥¤¥ê¥Ã¥È¡Ë¤¬¥á¥¤¥ó¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡ÖTGC¡×½é½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤¹¤Û¤«¡¢GENERATIONS¡Ê¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡Ë¡¦FRUITS ZIPPER¡Ê¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¡Ë¤é¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
