「TGC」高橋文哉・宮世琉弥・山下幸輝ら8LOOM再集結に「絡み胸熱」「もしかして目合ってた？」と反響続々【TGC2025A/W】
【モデルプレス＝2025/09/06】9月6日、さいたまスーパーアリーナにて「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」（以下、「TGC 2025 A/W」）が開催された。TBS系ドラマ「君の花になる」（2022年）内のボーイズグループ・8LOOMのメンバー7人のうち6人が出演した。
【写真】8LOOMメンバー、ランウェイ上で絡み
8LOOMは「君の花になる」から誕生した劇中ボーイズグループとしてライブやイベントなどにも出演し、「CDTVライブ！ライブ！年越しスペシャル！2022→2023」でラストパフォーマンスとなった。しかし約3年弱経った今も、共演ショットがアップされると度々SNSで話題を呼ぶほどだ。今回の「TGC」では、八村倫太郎は惜しくも参加できなかったが、高橋文哉、綱啓永、NOA、宮世琉弥、森愁斗（SHOOT）、山下幸輝が出演し、それぞれがランウェイ。綱は高橋、NOAとそれぞれ同じステージに出演。宮世と山下も同じステージに前後で出演し、すれ違いざまに体を寄せ合う場面があった。
6人が集結したステージに、ファンからは「NOAくんと綱くん、もしかして目合ってた？」「琉弥くんと幸輝くんの絡み胸熱」「全員輝いてる」「こんなに活躍してるのすごい」「最高なひとときになった」などの反響が寄せられている。
なお、8月19日放送のラジオ番組「高橋文哉のオールナイトニッポンX（クロス）」（ニッポン放送／毎週火曜深夜0時〜）では、高橋が「TGC」に8LOOMが集結することについて「8LOOM多いな！」「八村倫太郎がいないんですよ！」と発言。9月6日は、八村が所属するダンスボーカルグループ・WATWING（ワトウィン）のツアー「WATWING LIVE TOUR 2025「honest」〜Special Edition〜」鹿児島公演と重なっており、高橋は八村が「『俺、ツアーだ！うわぁぁ』って打たれたぐらいのリアクションしてました」と残念そうにしていたことを明かしていた。
「TGC」20周年の全体テーマは「共創 -co-creation・co-produce-」。TGCが長きにわたり築いてきた「共創」の力をさらに次の20年へと導いていくというメッセージを込めた「BEYOND TOGETHER」が今回のテーマとなる。出演者はあの、池田エライザ、池田美優、高橋文哉、中条あやみ、なごみなど。ILLIT（アイリット）がメインアーティストとして「TGC」初出演を果たすほか、GENERATIONS（ジェネレーションズ）・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）らによるライブパフォーマンスも展開される。（modelpress編集部）
