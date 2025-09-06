M!LK曽野舜太、もこもこ個性的ハットを見事な着こなし スタイル際立つユニークコーデ【TGC2025A/W】
【モデルプレス＝2025/09/06】M!LKの曽野舜太が6日、さいたまスーパーアリーナにて開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」（以下、「TGC 2025 A/W」）に出演した。
【写真】M!LK曽野舜太のユニークコーデ
曽野は、淡いブルーに綿毛のようなアクセントがついた個性的なハットを身に着け登場。ハットと同じ素材のユニークなパンツに、顔の写真がプリントされたベースボールシャツを合わせ、スタイルが際立つ見事な着こなしを見せた。
「TGC」20周年の全体テーマは「共創 -co-creation・co-produce-」。TGCが長きにわたり築いてきた「共創」の力をさらに次の20年へと導いていくというメッセージを込めた「BEYOND TOGETHER」が今回のテーマとなる。出演者はあの、池田エライザ、池田美優、高橋文哉、中条あやみ、なごみなど。ILLIT（アイリット）がメインアーティストとして「TGC」初出演を果たすほか、GENERATIONS（ジェネレーションズ）・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）らによるライブパフォーマンスも展開される。（modelpress編集部）
◆M!LK曽野舜太、ユニークコーデ
◆「TGC 2025 A/W」テーマは「BEYOND TOGETHER」
