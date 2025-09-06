佐藤健率いるTENBLANK、魅力は「ビジュですね」 バンド初ファンミーティングは「“アーティスト”として」
動画配信サービス「Netflix」で独占配信中のNetflixシリーズ『グラスハート』から誕生したバンド「TENBLANK」が6日、埼玉・さいたまスーパーアリーナで開催された『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN／WINTER』にサプライズ出演。ステージ後、囲み取材に参加。作品の反響と、11月に控えたファンイベントの意気込みを明かした。
【写真】あまりにもかっこいい…！黒衣装でオーラあふれる佐藤健
TENBLANKは、佐藤健演じる孤高の天才音楽家・藤谷直季、宮崎優（※崎＝たつさき）演じる大学生ドラマー・西条朱音、町田啓太演じる努力家のカリスマギタリスト・高岡尚、志尊淳演じる音楽マニアのピアニスト・坂本一至の4人によって結成されたロックバンド。7月31日にNetflixでドラマが配信開始されると同時にアーティストデビューを果たし、話題を呼んだ。
11月11日に神奈川・ぴあアリーナMMでファンイベントを開催予定。内容について聞かれると、宮崎はネタバレに配慮しつつ「みなさんが思い描いていたTENBLAMKに会えます。私たちもめちゃめちゃ練習しているので、楽しみにしていただければ」と笑顔。志尊は「“アーティスト”として見に来ていただければ」と重ねると、佐藤が「普通はハードルを下げるのよ」とツッコミ。志尊が「強気で引っ張ってくれてた佐藤健が弱気になってる」とさらにツッコミ返す一幕も見せた。
TENBLANKを率いる佐藤について、志尊は「座長としては周りを巻き込んでいける行動力とか影響力を感じました」、町田は「“本気”なんです。それが溢れ出ていました」と絶賛した。また、作品の反響について聞かれ、佐藤は「町田啓太のかわいさが世の中にバレてる」と町田をイジると、町田が「ん？」ととぼけたように返答。「それが世の中に伝わっているのが手応え」と佐藤はにっこり。志尊が「それでいうと健もそう」と言うと、町田が「それでいうと、（志尊が）こんなに会話を回せるんだっていう」と3人で褒め合う状況に。間に挟まれた宮崎は笑顔でその様子を見つめていた。
また、TENBLANKの魅力を聞かれ、志尊は「仲の良さです！」、町田が「バランスがいい」と発表。宮崎も共感を示した。ここで、それぞれMBTIについて佐藤がISTP（巨匠）、宮崎がINTP（論理学者）、志尊がESTP（起業家）、町田がENFJ（主人公）で、4人が集まると相性がいいという話も。最後に佐藤がTENBLANKの魅力を問われ、「それはもちろん…ビジュですね」と自信たっぷりに回答。町田が「ビジュいいじゃんってやつだね」とし、志尊が「それ最初からいってるよね」と苦笑い。佐藤は「とにかく好きな人の顔を」と堂々と答えていた。
41回目となる『TGC』のテーマは「BEYOND TOGETHER！〜『共に創る』のさらにその先へ〜」。多数のモデル・俳優たちが最新の秋冬ファッションを披露し、メインアーティストにはFRUITS ZIPPER、ME:I、WILD BLUEらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。
