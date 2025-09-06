◇明治安田J3リーグ第26節 奈良4―3讃岐（2025年9月6日 ロートフィールド奈良）

奈良が逆転で讃岐との撃ち合いを制し、5位に浮上した。後半30分以降に両チーム合わせて5得点が生まれる乱打戦。めまぐるしくスコアが動く展開で、小田切道治監督は「先制されても逆転する力、勝てたことは前向きに捉えたい」と安堵の表情を浮かべた。

前半は押し込まれる展開になったが、後半2分に先制されて目が覚めた。同15分にMF岡田優希が抜け出しから同点弾。さらに逆転に成功した同34分にはヘディングシュートで突き放した。「（1点目は）良いパスがきた。互いに要求し合っていて良かった。ヘッドはプロでは初だったけど上手く決まって良かった」。最後は1点差まで詰め寄られたが、試合終了間際にGK岡田慎司がスーパーセーブでチームを救った。

「簡単な試合は一つもない。良い部分は続け、修正部分は改善して次も皆で戦いたい」と岡田優。今季最多タイ4得点で6試合負けなし。対讃岐は6試合目にして初勝利を手にした。この勢いを持続させ、まずは6位以内に与えられるJ2昇格プレーオフ権を確定させる。