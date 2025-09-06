妊娠中はこれから産まれてくる子どものために、夫婦で協力して赤ちゃんを迎える準備をする期間ですよね。それなのに、夫がいつまでも独身気分でいたり父親になる自覚がなかったりすると「この人とやっていくのは無理かも……」と絶望的な気持ちになるでしょう。今回は、妊娠中に離婚を決めた女性の話をご紹介いたします。

モラハラ＆風俗通いの夫と離婚

「夫とは妊娠中に別れることを決めました。度重なるモラハラ発言、さらには風俗通いまで発覚した上に『そもそも赤ちゃんなんて欲しくなかった』という言葉を聞いて、一緒にやっていくのは無理だと確信。実家に帰り出産して、夫には離婚届を送りつけました。

すると、夫から『俺が悪かった』『やり直そう』『家事もするよ』と情けないメッセージが届いたけど、弁護士を通じて注意してもらったら、それ以来連絡は来なくなりました。なにを言われても今さら戻る気はないし、子どもと2人で強く楽しく生きていくつもりです！」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年5月）

▽ 妊娠中に言われたことやされたことって、一生忘れられないと思います。一番大変なときに寄り添ってくれないような人とでは、この先一緒に乗り越えられるとは考えられませんよね。離婚して縁を切ったほうが、楽しい人生を歩めそうです。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。